Più che un confronto tra Serena e Carlo, quello andato in scena a C’è posta per te 2025 è stato un chiarimento tra la prima e sua suocera Maria Rosaria, i cui tentativi di nascondere le frizioni con la nuora sono naufragati miseramente, di fronte anche alle ammissioni del figlio. Comunque, il 40enne ha raccontato che ci sono stati molti alti e bassi nella relazione, caratterizzata da diverse rotture e di suoi continui pentimenti e dubbi riguardanti le loro prospettive, in virtù della sua consapevolezza riguardo una loro incompatibilità caratteriale. Ma Carlo, comunque, ha smentito di essere tornati insieme: “Ci siamo riavvicinati, non siamo tornati insieme“.

ROSANNA, NIENTE RIAPPACIFICAZIONE COL FIGLIO MICHELE A C'È POSTA PER TE 2025/ "Ora può fare solo la nonna"

Ma soprattutto ha negato di non voler annunciare il loro ritorno insieme alla madre per paura della sua reazione. Dunque, le versioni tra i due divergono, tra lui che sostiene di aver avuto solo dei ripensamenti, di sentirsi manipolato e di essere stato messo di fronte a una scelta tra lei e sua madre, mentre Serena sostiene che lui le abbia confessato di non poter uscire allo scoperto. “Ci sono state offese e ingiurie, aprire questa busta vuol dire calpestare la mia dignità“, poi ha rinnegato i messaggi letti da Maria De Filippi per dimostrare la veridicità del racconto di Serena. Alla fine emerge che non era la suocera il problema, ma che fosse una scusa per lasciarla… (agg. di Silvana Palazzo)

PIA, SORPRESA DI MAMMA MONICA A C’È POSTA PER TE 2025/ Michele Morrone le regala un ballo e tante emozioni

Serena chiama l’ex fidanzato e la suocera a C’è posta per te 2025

Serena è la protagonista della seconda storia di C’è posta per te 2025: la 44enne ha raccontato di essere legata sentimentalmente a Carlo, con cui è stata insieme due anni. Ma per gran parte del tempo ha di fatto vissuto con sua suocera. Tra i due c’è stata una lite che l’ha portata a non voler pranzare, finendo per indispettire la suocera, ma soprattutto per venire cacciata di casa dal fidanzato davanti agli occhi della madre.

I due alla fine si sono ritrovati, ma di nascosto, perché Carlo le ha confessato che non potevano farsi vedere insieme perché non piaceva alla madre, in quanto è separata e madre di due figli, nati dalla precedente relazione. L’uomo le ha anche riferito di aver fatto sentire alla madre un audio in cui veniva attaccato da Serena.

Michele Morrone, ex moglie e fidanzate/ Perchè ha lasciato l'ex moglie Rouba Saadeh?

Serena chiede un confronto con l’ex Carlo e la suocera

La vita con Carlo e sua madre è stata molto complicata per Serena, che ha raccontato di aver fatto la spola tra la casa dei figli e quella di Carlo, senza però avere una sua “dimensione”. La sua speranza è di arrivare a un confronto diretto con i due, in altre parole vuole rompere il ghiaccio e confrontarsi con Carlo e sua suocera per fare presente che loro due si amano e che il fidanzato non deve aver paura di dire le cose come stanno a sua madre.