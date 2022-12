Serena Albano: “Io amica di Barbara D’Urso”/ “Avevamo un fidanzato in comune e…”

Serena Albano e l’amicizia con Barbara D’Urso

“Amiche Mie” è il podcast di Barbara D’Urso in cui la conduttrice di Pomeriggio 5 parla del rapporto con le sue amiche che rappresentano una colonna della sua vita. Tra queste amiche c’è Serena Albano che ha svelato i dettagli del suo rapporto con la D’Urso in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della sera. “Avevamo un fidanzato in comune. Ma ero io l’ufficiale”, le parole di Serena Albano al Corriere.

Poi i dettagli della storia: «Non ci conoscevamo. Entrambe giovani modelle a Napoli, ci trovammo in un’agenzia con i nostri book fotografici. Mi ricordo un’anticamera triste e buia. Ci scrutavamo. A un certo punto notammo che indossavamo lo stesso anello». E’ stato, così, un fidanzato e un anello ad unire Serena e Barbara che sono così diventate amiche.

Serena Albano: “Io e Barbara D’Urso abbiamo sputtanato il fidanzato in comune”

Quello che è accaduto tra Serena Albano e Barbara D’Urso ricorda molto la trama di un film come racconta la stessa Serena al Corriere della Sera. Le due, avendo lo stesso anello, cominciarono a porsi una serie di domane: “Iniziammo a chiederci reciprocamente: chi te l’ha regalato? Il mio fidanzato. E come si chiama? Francesco. Alla fine era lo stesso ragazzo. Ma appunto, anche se Barbara non lo ammetterà mai, ero io la donna ufficiale“, svela la Albano. «Abbiamo deciso di sputtanarlo, io e Carmelita. Gli demmo un appuntamento e ci facemmo trovare insieme. Da allora siamo diventate complici e amiche», ha aggiunto.

Come sono oggi, invece, i rapporti tra la Albano e la D’Urso? Tra i due, l’amicizia, è sicuramente vera: “Lei c’era quando mia sorella Patrizia ha avuto problemi di droga. Io c’ero per i suoi dolori. Ma soprattutto per le risate. Quando vado a Milano dormo a casa sua. E con lei ora vive Angelica, un’altra nostra amica, che è diventata il suo alter ego. Ci mettiamo in pigiama, a piedi scalzi, per terra. E parliamo, parliamo e mangiamo, mangiamo la pizza di scarole“, conclude.











