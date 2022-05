Serena, finalista Amici 2022 sì o no?/ Punti forti e punti deboli: su YouTube…

Amici 2022, tempo di semifinale e finale: Serena una dei 5 finalisti?

Il giorno della semifinale di Amici 2022 è arrivato, con la messa in onda dell’appuntamento TV atteso per la prima serata del 7 maggio 2022 su Canale 5, dove -stando alle annesse anticipazioni tv – Serena è indicata prima tra gli eliminabili del talent. Salvo quindi una possibile smentita della decretazione di eliminabile al ballottaggio di Serena Carella dal talent, la pupilla di Raimondo Todaro rischia di non qualificarsi quindi tra i 5 finalisti previsti al nono nonché ultimo serale di Amici 21, per la vincita del montepremi finale.

I motivi per cui Serena meriterebbe la finale di Amici 21

Serena è il concorrente nel circuito ballo di Amici 21 a totalizzare il più alto numero di views per il video della sua esibizione eseguita in occasione del televoto indetto al talent, sulle note di Alejandro di Lady Gaga.

Serena Carella merita la finale di Amici 2022? I punti deboli

Oltre i punti di forza non mancano motivi per cui -sempre a detta dei telespettatori- Serena non meriterebbe la finale di Amici 21. A detta delle critiche che giungono sul suo conto sui social, Serena Carella sarebbe tra i concorrenti in corsa al talent a beneficiare del maggior spazio televisivo nel daytime per la sua relazione con il fidanzato conosciuto al talent, Albe (Alberto La Malfa), motivo per cui sarebbe stata in qualche modo favorita rispetto ad altri, nella competizione. Per l’ insegnante di ballo, Alessandra Celentano, la pupilla di Raimondo Todaro non è da ritenersi una ballerina degna di note, in primis per linee fisiche e lacune dal punto di vista della tecnica nel ballo.

