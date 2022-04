Serena Autieri/ Il marito Enrico Griselli e la figlia Giulia Tosca: “Grandi amori”

Serena Autieri è la protagonista della nuova puntata de I Soliti Ignoti. La conduttrice è ospite di Amadeus nella puntata del game show di Rai 1 del 1 aprile e si prepara a tentare di individuare il parente misterioso di questa sera, così da poter conquistare il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Serena Autieri è uno dei volti più amati della TV italiana: attrice e conduttrice, la campana è felice e appagata non solo dal punto di vista lavorativo ma anche privato.

Nel suo cuore c’è Enrico Griselli, manager e produttore teatrale che nel 2010 è diventato suo marito. “C’è l’amore e c’è la stima reciproca, che è un grande afrodisiaco: la passione ci accende nella testa e si trasmette al corpo”, ha raccontato la Autieri in un’intervista di qualche tempo fa al settimanale Oggi.

Serena Autieri ed Enrico Griselli genitori di Giulia Tosca

Serena Autieri ed Enrico Griselli hanno poi avuto una figlia nel 2013, Giulia Tosca. I due, ad oggi, stanno insieme da circa 12 anni, durante i quali non si è mai parlato di crisi. In un’intervista di qualche tempo fa, la conduttrice svelò i dettagli del loro primo incontro: “Ci hanno presentati alcuni amici in comune in Umbria. Dicevano che eravamo uguali. Lui faceva il manager a Dubai, io saltavo da un set all’altro. Risultato? Per un mese e mezzo ci siamo sentiti e conosciuti solo per telefono. Poi è arrivato un weekend sul lago di Como”. E da allora Serena ed Enrico non si sono più lasciati.

