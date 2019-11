Serena Autieri/ “La maternità mi ha resa un’altra donna” (Prodigi La musica è vita)

Serena Autieri torna in tv come co-conduttrice di Prodigi – La musica è vita, una serata che vedrà esibirsi nove giovani talenti nel canto, nel ballo e nella musica. Attrice e showgirl, la Autieri sarà la madrina indiscussa della serata, accompagnata alla conduzione da Flavio Insinna. Artista a tutto tondo nel canto, nel ballo e nella recitazione (nel 2012 è stata la vincitrice della prima edizione di Tale e Quale Show), la Autieri oggi si divide tra la sua professione e il ruolo di mamma, un ruolo che, spiega nel corso di un’intervista concessa a Oggi, assorbe una fetta molto importante della sua vita: “La maternità mi ha resa un’altra donna”, spiega Serena Autieri sul settimanale diretto da Umberto Brindani. “La mia vita – aggiunge la showgirl – non esiste più, perché esiste prima di tutto Giulia. Spesso mio marito (Enrico Griselli, con il quale è convolata a nozze nel 2010, ndr) mi dice di prendermi del tempo per me, ma mi piace anteporre la famiglia a tutto il resto. Noi – conclude la Autieri – facciamo tutto insieme e sottrarre tempo a questo “noi” per dedicarlo a me mi pare folle”.

Serena Autieri e il rapporto con la figlia Giulia

Serena Autieri questa sera dovrà vedersela con i nove piccoli talenti di Prodigi – La musica è vita; ma che mamma è nella vita di tutti i giorni? A svelarlo è stata proprio la showgirl, che nell’intervista concessa a Oggi si definisce, ogni giorno di più, “una mamma severa”: “è una sorpresa anche per me”, spiega la Autieri nel corso dell’intervista, precisando in particolare di essere “severa sulle cose importanti”. Al centro della crescita della sua piccola Giulia, infatti, ci sono quelle che definisce delle priorità, e in particolare “l’educazione, la scuola, la disciplina nello sport e negli impegni che ha preso”. Serena Autieri è infatti una madre che ama incoraggiare la sua bambina a dare sempre il meglio, supportandola soprattutto nei momenti in cui vorrebbe lasciare andare tutto: “A volte quando è stanca dopo la ginnastica artistica tenderebbe a mollare – spiega la showgirl – ma io non transigo. Ha scelto lei di farla, come il pianoforte e il canto”.

Serena Autieri: “Noi tre siamo in sintonia”

A chi definisce la sua famiglia perfetta, Serena Autieri risponde con un laconico “ci manca il cane”. Nella sua vita, infatti, “di perfetto non c’è nulla” e l’unico segreto per ricreare un’armonia familiare è quello di andare avanti tutti i giorni, mettendo sempre al centro dei rapporti il dialogo: “Noi tre siamo in sintonia perché ci confrontiamo continuamente, anche con Giulia, con cui parliamo come fosse un’adulta”, spiega la conduttrice. E sul tipo di istruzione che intende dare alla sua piccola, oggi ha le idee chiare: al contrario di altri genitori, che sperano di poter mandare i loro figli a studiare all’estero, la Autieri sottolinea l’importanza della formazione italiana: “mia figlia crescerà e studierà qui. Ecco – spiega – mi basterebbe credere in uno Stato pronto a investire di più in istruzione e cultura, e in un sistema pronto a riconoscere e praticare, e non solo a parole (perché a parole la predicano e rispettano tutti), la meritocrazia”.



