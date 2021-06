Serena Autieri/ “Mio marito Enrico Griselli? Un amore nato grazie agli amici”

È la bellissima e bravissima Serena Autieri la nuova ospite e concorrente di Amadeus a Soliti Ignoti. L’attrice e conduttrice ha da poco annunciato un nuovo progetto televisivo che la vedrà protagonista: “Finalmente posso dirvelo – ha scritto in un recente post pubblicato su Instagram – Dal 28 Giugno tutte le mattine su @rai1official con DEDICATO. Vi aspetto!!” Ma di cosa si tratta? La Autieri lo spiega proprio da Amadeus su Rai1: “Abbiamo voglia e bisogno tutti di una dedica, di dedicare qualcosa a qualcuno, di ricordare un momento speciale e di viverlo insieme. Entreremo nelle case degli italiani per alleggerire, per regalare loro un momento di buona musica e stare insieme qualche ora per divertirci insieme.” ha chiarito.

Serena Autieri e il primo incontro col marito Enrico Griselli

E chissà se anche Serena Autieri ne approfitterà per fare una dedica speciale a uno dei suoi affetti più importanti. Ricordiamo che l’attrice è sposata con Enrico Griselli col quale spesso condivide foto su Instagram. A farli conoscere degli amici in comune che li hanno trovati così simili da doverli far incontrare. “Pensavano fossimo uguali”, ha rivelato la Autieri in un’intervista a Oggi, definendolo poi “spirito internazionale e sani valori di provincia”. Enrico lavorava come manager a Dubai, la Autieri ha infatti raccontato: “Per un mese e mezzo ci siamo sentiti e conosciuti solo per telefono. È stato meglio così, non abbiamo bruciato le tappe”. Poi un incontro sul lago di Como li ha fatti innamorare.

