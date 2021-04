Serena Autieri/ “Mio marito Enrico mi regala ancora cene romantiche” (Verissimo)

C’è anche Serena Autieri, attrice, cantante e conduttrice televisiva napoletana, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda oggi a partire dalle 15.30 su Canale 5. In questa occasione, presumibilmente, l’Autieri parlerà del suo rapporto con il marito Enrico Griselli, come peraltro ha già fatto nei giorni scorsi in un’intervista rilasciata al magazine Oggi, in cui ha approfondito un po’ il capitolo vita privata su cui di solito mantiene un certo riserbo. Lei ed Enrico si riscoprono quotidianamente sempre più innamorati: degni di nota i ritratti di famiglia che Serena pubblica spesso sul suo profilo Instagram, in cui compare non soltanto al fianco del marito, ma anche in compagnia di Giulia, il piccolo frutto del loro amore.

Mariangela Tarì/ I figli e la malattia: Sofia e sindrome di Rett, Bruno e il cancro

Serena Autieri: “Con Enrico Griselli amore e stima reciproca”

Enrico Griselli e Serena Autieri stanno insieme da circa dieci anni. Dieci anni che la loro coppia si porta benissimo: nessuno dei due accusa i contraccolpi dell’età, e anzi Enrico e Serena appaiono sempre belli e affiatati come il primo giorno. Di solito, l’Autieri non parla facilmente della sua vita privata davanti alle telecamere. È questo, probabilmente, uno dei segreti per preservare l’integrità della coppia. Nell’ultima intervista, però, l’attrice ha voluto condividere con il pubblico il suo entusiasmo per una relazione che va avanti a gonfie vele. “Siamo fortunati”, ha dichiarato, “c’è l’amore e c’è la stima reciproca”. La routine non pesa; anzi, fa piacere ritrovarsi a casa più del solito, in questo periodo di pandemia. “Riusciamo a ritagliarci i nostri spazi per noi”, racconta, “lasciamo Giulia ai nonni e ci regaliamo weekend romantici, cene a due”.

Alice Campello e Alvaro Morata/ “Alla prima cena le dissi che l’avrei sposata”

Il lockdown a casa di Serena Autieri

Per la famiglia Griselli – Giulia compresa – il primo lockdown è stato particolarmente divertente. “Ah, se le raccontassi cosa non abbiamo fatto durante la pandemia. Ha presente il rullo? È la base su cui monti la bici da corsa: le toglie la ruota posteriore e ti sembra di stare su strada. Quando ci hanno sigillato in casa, abbiamo fato la Parigi-Roubaix senza muoverci dal salotto. Poi con Giulia abbiamo tinteggiato casa ed Enrico si è dedicato al bricolage. Vuoi farlo felice? Regalagli un trapano”. Il loro approccio alla vita, in generale, si potrebbe sintetizzare così: “Spirito internazionale e sani valori di provincia”. Quando si conobbero, si accorsero subito di essere fatti l’uno per l’altra: “Ci hanno presentati alcuni amici in comune in Umbria. Dicevano che eravamo uguali. Lui faceva il manager a Dubai, io saltavo da un set al’altro. Risultato? Per un mese e mezzo ci siamo sentiti e conosciuti sono per telefono”. Poi una gita sul lago di Como, e da allora non si sono più separati.

LEGGI ANCHE:

Luca Barbarossa/ "Ho tre figli, un rapporto meraviglioso, ma è ovvio che ogni scelta comporti delle rinunce"

© RIPRODUZIONE RISERVATA