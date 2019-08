Serena Autieri/ Quel duetto con Lucio Dalla alla Fenice di Venezia… (Lucio!)

Serena Autieri torna a cantare “Caruso” con Ron in ricordo di Lucio Dalla

Serena Autieri ricorda ancora quel duetto con Lucio Dalla alla Fenice di Venezia. Un episodio che ha deciso di raccontare durante la sua partecipazione a Lucio!, il live evento che Ron e Michelle Hunziker hanno guidato all’Arena di Verona l’anno scorso, in omaggio al grande cantautore scomparso. Canale 5 trasmetterà il concerto in replica oggi, domenica 25 agosto 2019, nella sua prima serata e potremo assistere di nuovo all’interpretazione dell’Autieri in duetto con Ron. I due sceglieranno di interpretare Caruso, uno dei brani che dimostrano il cuore napoletano dell’artista nato a Bologna, che ha sempre avuto nel cuore la città partenopea. “Mi tremano le mani, non so se mi uscirà la voce”, dirà invece a Dalla la Autieri in occasione del loro duetto veneziano, ricevendo di contro un grande incoraggiamento da parte del Maestro. Non si tratta della prima volta tra l’altro in cui la canzone entra in qualche modo nei live della Autieri. Nell’anno della morte di Dalla, pochi mesi più tardi, la cantante infatti presenta in anteprima a Spoleto lo spettacolo Recital – Dal jazz alla musica napoletana, facendosi accompagnare per due brani dal chitarrista Giandomenico Antellino: quest’ultimo si lancerà alla fine in un assolo proprio sulle note di Caruso, ricorda il quotidiano umbro TuttOggi.

Serena Autieri, Lucio!: un anno di silenzio

A distanza di un anno dall’ultimo incontro pubblico, Serena Autieri è di nuovo al fianco di Michelle Hunziker. L’anno scorso l’occasione ad entrambe è stata regalata dal concerto omaggio Lucio!, dedicato al grande Dalla, mentre per ora dobbiamo fare i conti con il mistero per quanto riguarda la nuova reunion. “Che ci faranno gli Svizzeri sulle Dolomiti?”, ci incuriosisce la Autieri su Instagram pubblicando alcuni scatti con la conduttrice. A quanto pare hanno scelto di impegnare la seconda metà di agosto nella scalata delle Dolomiti, un viaggio immerso nella natura che hanno affrontato con stupore e fatica allo stesso tempo. “Un’esperienza meravigliosa che sono contenta di aver condiviso con te e che ci ha fatto vincere un premio speciale”, specifica infatti Serena pubblicando su Instagram un breve video con la sua compagna d’avventura. Clicca qui per guardare il video di Serena Autieri e Michelle Hunziker. Nelle ore successive invece l’artista ha scelto di dedicarsi una parentesi spirituale, svela tramite le Stories, raggiungendo Monteluco, il bosco sacro di San Francesco a Spoleto. “Mi piace poter camminare, passare del tempo in questo bosco. Mi dà davvero una grande serenità”, rivela di recarsi spesso in questo posto magico e silenzioso, pieno di energia particolare.

