Serena Autieri: “Vorrei un altro figlio”/ “Sanremo 2003? Pippo Baudo mi scelse così…”

Serena Autieri è intervenuta in qualità di ospite a “S’è fatta notte”, trasmissione di Rai Uno condotta da Maurizio Costanzo e andata in onda nella tarda serata di lunedì 21 febbraio 2022. L’attrice, cantante e presentatrice televisiva (è al timone di “Dedicato” ogni sabato alle 14, ndr) ha raccontato innanzitutto la sua passione per l’architettura, svelando che la sua strada avrebbe potuto essere diversa da quella sin qui percorsa: “Volevo diventare architetto, avevo questa passione sin dai tempi della scuola. Ho cominciato gli studi, ma purtroppo non li ho mai terminati. Prima o poi…”.

Tuttavia, l’amore per la musica, per le sette note, e quello per la recitazione, ebbero la meglio e presero il sopravvento nel percorso di avvicinamento al mondo del lavoro della giovane Serena: “Sin da bambina cercavo il canto, la canzone che mi divertiva. Mi esibivo davanti ai miei ma poi mi nascondevo, avevo vergogna. Cantavo nei locali, avevo un mio gruppo e grazie ai miei genitori ho frequentato anche molti teatri e visto numerosi spettacoli”.

SERENA AUTIERI: “MIA FIGLIA GIULIA È MERAVIGLIOSA, MI DÀ UNA GIOIA INFINITA”

Nel prosieguo della sua intervista a “S’è fatta notte”, Serena Autieri ha commentato il suo approdo al Festival di Sanremo 2003 con Claudia Gerini e Pippo Baudo: “Era il periodo in cui io avevo sperimentato e scoperto il mondo del musical. Portai in scena un personaggio in ‘Bulli e pupe’ e capii che cantare e recitare insieme era una bomba per me. Baudo, consigliato da Gino Landi, mi venne a vedere a Trieste, poi mi invitò a fare un provino in Rai, a cui era presente anche il maestro Peppe Caruso. Lo passai e mi scelse”.

Più recente è la sua partecipazione (con tanto di vittoria) a “Tale e Quale Show”: “Carlo Conti mi chiamò e io ero terrorizzata dall’idea di questo format in cui mi dovevo travestire… Mi sono affidata a lui, che è un grandissimo uomo di spettacolo e di televisione. Mi sono divertita tantissimo”. Infine, un sogno nel cassetto: “Vorrei un altro figlio, mi piacerebbe molto. Adesso ho già Giulia, che è meravigliosa e mi dà una gioia infinita”.



