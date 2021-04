Serena Banzato/ Chi è la runner di Padova sorella di don Davide

Si chiama Serena Banzato la sorella di don Davide Banzato, noto sacerdote attivo nel sociale e in particolare tra i giovani della comunità Nuovi Orizzonti fondata da Chiara Amirante. Serena ha 34 anni ed è originaria di Padova. Da piccolissima ha iniziato a praticare lo sport, fino a diventare una runner professionista con la tessera della famosa associazione podistica bolognese Passo Capponi ASD. Oltre a correre, però, Serena è anche educatrice di asilo nido, psicologa infantile e probabilmente – da poco – anche psicoterapeuta (secondo le ultime informazioni rese note nel 2020, le mancava qualche esame prima della laurea). Ha un figlio, Nathan, di circa tre anni.

Serena Banzato e il calvario della malattia

Nel corso della sua carriera agonistica, Serena Banzato ha ottenuto numerosi traguardi. Il 2018 è stato l’anno più ricco sotto questo punto di vista: solo nel mese di aprile, infatti, Serena ha preso parte a tre gare, collezionando anche in questa occasione non poche soddisfazioni. Nel suo palmarès spiccano diversi podi e piazzamenti favorevoli, almeno fino all’infortunio che ha subito nel 2019 a causa di una vescica al piede infettata da un batterio. A seguito della scoperta, Serena è stata costretta al ricovero in ospedale, un lungo periodo di sofferenza durante il quale è stata sottoposta ad alcuni interventi chirurgici atti a scongiurare il rischio dell’amputazione. L’infezione, infatti, avrebbe potuto provocare la fascite necrotizzante, una complicazione che causa la morte del paziente in 7 casi su 10. Serena ha riportato seri danni fino all’altezza del ginocchio; dopo qualche settimana trascorsa in carrozzella, la donna è tornata a camminare e – con cautela – anche a correre sulle proprie gambe.

