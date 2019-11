Serena Banzato operata, come sta?/ Sorella di don Davide colpita da infezione

Serena Banzato operata al piede: intervento perfettamente riuscito per la sorella di don Davide Banzato. La maratoneta, mamma di un bambino, è da tempo alle prese con una fascite necrotizzante, una infezione per la quale ha rischiato di morire: come spiegato lei stessa in una recente intervista, una banalissima vescica al piede sinistro è stata fatalmente infettata da un batterio che in 7 casi su 10 conduce il paziente alla morte. Dopo ben undici operazioni, nelle scorse ore la 34enne è stata sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico: «Mia sorella Serena vi ringrazia. L’operazione è andata bene. Ora si attende un risultato e dopodomani altra tappa davvero importante per cui vi chiedo ancora una preghiera. Il dolore cronico purtroppo ora è acuito ma lei non perde mai il sorriso!», il post di don Davide su Instagram.

SERENA BANZATO OPERATA, COME STA?

La fascite necrotizzante l’ha colpita nell’agosto del 2018, mentre stava portando a termine il cammino di Santiago e da quell’istante è iniziata l’Odissea. Una operazione dietro l’altra, un lungo periodo ferma a letto che l’ha spinta a riprendere in mano i libri per raggiungere la seconda laurea in Psicologia clinica allo Iusve di Mestre. Ma Serena Banzato non ha mai smesso di pensare positivo, basti pensare che lo scorso autunno ha preso parte alla maratona di Venezia a bordo di una carrozzina, finendo il percotso a piedi. Intervistata da Il Mattino, aveva spiegato: «In questi dieci mesi ho subito dieci interventi, anche di fascitomia, trattamenti in camera iperbarica, ricoveri. Non ho perso la gamba ma questa “mala suerte” mi ha completamente compromesso la mobilità e nonostante fisioterapie, interventi anche sperimentali, per ridarmi almeno la possibilità di camminare, al momento non posso muovermi senza carrozzina, stampelle e un tutore molto pesante e doloroso».





© RIPRODUZIONE RISERVATA