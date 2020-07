Serena Barbato operata/ Don Davide: “pregate per mia sorella”

Nuova operazione per Serena Banzato, la sorella di Don Davide Banzato che, su Instagram, ha chiesto ai propri followers una preghiera per lei. “Una preghiera per mia sorella Serena Banzato per una nuova operazione“, ha scritto don Davide che è diventato, nel corso degli anni, anche una presenza fissa della televisione. Per Serena Banzato, maratoneta e mamma di un bambino, si tratta dell’ennesima operazione. La sorella di don Davide, infatti, è stata sottoposta a diverse operazioni da quando, nel 2018, mentre cercava di portare a termine il cammino di Santiago è stata colpite da fascite necrotizzante che l’ha costretta a stare ferma a letto a per un periodo. Serena, però, non ha mai mollato come lei stessa scrive nella descrizione su Instagram: “un’infezione mortale mi ha stravolto la vita… lasciandomi più voglia di vivere”.

Serena Banzato: “voglio trasmettere speranza”

Dal 2018, per Serena Banzato è iniziato un calvario che l’ha portata a combattere con tutte le proprie forze come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Francesca fialdini all’interno del programma “Da noi a ruota libera”. La fascite necrotizzante le ha cambiato la vita, ma lei ha sempre lottato e soprattutto non ha mai perso il sorriso e la speranza. “Voglio trasmettere un messaggio positivo e di speranza a tutte le persone che si abbattono perché stanno affrontando la malattia, la disabilità e tutte le ingiustizie che la vita ci pone davanti, cogliendole come occasioni di quanto avevamo e quanto possiamo riprenderci”, ha raccontato la sorella di don Davide che è sempre al suo fianco.





