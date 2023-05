Serena Bortone, addio alla Rai?/ I rumors sulla conduttrice e i possibili sostituti

Serena Bortone, destino in bilico: l’indiscrezione sul suo futuro televisivo

La Rai si appresta a vivere una vera e propria fuga di talenti, a partire dalla prossima stagione. Dopo il chiacchieratissimo addio di Fabio Fazio, che passerà a Discovery assieme a Luciana Littizzetto dopo 40 anni di onorata carriera nella Tv di Stato, un altro amatissimo volto tv potrebbe traslocare di rete. Si tratta di Serena Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai1 che, a partire dalla prossima stagione, potrebbe non essere confermato.

In questo terremoto che si sta scatenando in Rai, tra clamorosi addii e possibili ritorni, anche il futuro della Bortone è piuttosto incerto. E, come riporta un’indiscrezione di Dagospia, potrebbe anche lei traslocare su Discovery: “In Rai si vocifera che Serena Bortone sia in trattativa per passare a Discovery“. A svelarlo potrebbe essere un indizio social, come riferisce il portale: “Tre giorni fa, su Instagram, ha pubblicato una foto con Laura Carafoli, responsabile della programmazione e della produzione del canale americano. Didascalia: ‘Ritrovare le amiche vere’. Sarà solo una coincidenza? Prendendo ispirazione da Fazio, la Bortone, grande amica di Stefano Coletta, direttore del Prime Time Rai, potrebbe mollare prima di essere silurata“.

Serena Bortone come Fabio Fazio? I possibili scenari

Sarà addio anche per Serena Bortone? Oggi è un altro giorno andrà verso la chiusura, o verrà confermato ma con un nuovo volto televisivo alla conduzione? Al momento v’è grande incertezza attorno al format pomeridiano di Rai1, che ogni giorno riserva grandi sorprese e interviste a graditi ospiti dello spettacolo, della musica e non solo. Discovery, se tali voci venissero al momento confermate, potrebbe dunque accogliere un altro pezzo da novanta della Rai, dopo Fabio Fazio.

Ma chi potrebbe sostituire la conduttrice televisiva, se Oggi è un altro giorno dovesse essere confermato? Sono numerosissimi i nomi circolanti in questo ultimo periodo: come riporta blogtivvu, si tratterebbe di Roberta Capua, Roberta Morise, Carolina Rey e Elena Santarelli. Una di queste potrebbe essere la perfetta sostituta di Serena Bortone, ma anche in questo caso si tratta solo di indiscrezioni e rumors. L’unica certezza, al momento, è che la Rai si appresta ad affrontare una vera e propria rivoluzione interna.

