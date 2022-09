SERENA BORTONE COMPIE 52 ANNI/ Regalo di compleanno a Oggi è un altro giorno…

I regali di compleanno per Serena Bortone

Regalo di compleanno per Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa oggi, giovedì 8 ottobre, in cui ha festeggiato il 52esimo compleanno. Tutto il cast fisso degli affetti stabili della trasmissione di Raiuno ha sorpreso la conduttrice regalandolo la maglietta dedicata alla band della trasmissione composta da Memo Remigi e Jessica Morlacchi e dei giganteschi bouquet di fiori. Sorpresa, ma anche emozionata, la Bortone ha accettato il dono e ringraziato tutti i suoi compagni d’avventura.

Rosalinda Celentano: "Papà? Il quarto figlio di mamma"/ "A 18 anni sono andata via…"

In studio, poi, è arrivato un enorme pacco regalo da cui è uscito un signore che si è presentato come un geometra mentre tutti pensavano fosse uno scrittore. Un simpatico siparietto che è piaciuto ai telespettatori di Raiuno (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Serena Bortone festeggia il compleanno a Oggi è un altro giorno

Dopo essersi rilassata per tutta l’estate, da lunedì 5 settembre, Serena Bortone è tornata ufficialmente in onda su Raiuno con la nuova edizione di Oggi è un altro giorno. Per la conduttrice è stato un grande ritorno che il pubblico ha apprezzato. Oggi, giovedì 8 settembre, Serena Bortone torna in onda con una nuova puntata del suo programma e con tanti nuovi ospiti. Per lei, quella odierna, sarà una puntata particolarmente importante perchè avrà modo di festeggiare il compleanno in diretta con la sua squadra, i suoi ospiti e il suo pubblico.

Maris Martini, sorella cardinale Carlo Maria Martini/ "Il Signore lo chiamò a 9 anni"

La Bortone, infatti, oggi compie 52 anni e, in attesa di andare in onda, ha già ricevuto gli auguri social da Jessica Morlacchi che fa parte del cast fisso di Oggi è un altro giorno e di tutta la squadra del programma del primo pomeriggio di Raiuno.

Sorpresa per Serena Bortone a Oggi è un altro giorno?

“Tanti Tanti Auguri di Buon Compleanno alla nostra Serena Bortone”, si legge sulla pagina Instagram di Oggi è un altro giorno che ha pubblicato la foto della conduttrice, pronta a fare compagnia ai telespettatori di Raiuno. Cosa accadrà, dunque, nel giorno della nuova puntata della trasmissione?

Giuliano Cederle di Giuliano e i Notturni, chi è?/ Il mistero sulla moglie e la fake news sulla malattia

Per festeggiare il proprio compleanno, la conduttrice riceverà una sorpresa speciale o si lascerà andare a racconti inediti sulla propria infanzia e, in generale, sulla propria vita? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare l’inizio della puntata di Oggi è un altro giorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi è un altro giorno (@altrogiornorai1)













© RIPRODUZIONE RISERVATA