Serena Bortone, flirt con Lorenzo Viotti?/ Lei “Allergica ai rapporti tradizionali”

La vita privata di Serena Bortone è un vero mistero, ma non mancano le indiscrezioni per quanto riguarda la sfera sentimentale della conduttrice Rai che ogni giorno entra nelle case degli italiani con il programma ‘Oggi è un altro giorno’. Molto riservata, la conduttrice sembra non essere riuscita a nascondere l’identità del suo fidanzato, visto che Dagospia ritiene di aver svelato di chi si tratta. Il noto sito fondato da Roberto D’Agostino ha rivelato nelle scorse settimane che Serena Bortone avrebbe un fidanzato molto giovane. Si tratterebbe del direttore d’orchestra Lorenzo Viotti, con cui si starebbe frequentando da un po’.

Il giovane è stato tra l’altro anche ospite del programma di Serena Bortone. Proprio in tale circostanza sarebbero stati visti mentre si allontanavano insieme dagli studi Rai. “L’intervista non si è conclusa a via Teluada: i due sono stati avvistati a cena sabato sera dopo che l’aitante nuova stella dell’opera aveva chiesto alla giornalista di mostrargli la ‘notte romana’ che si è conclusa nel ristorante dell’albergo Rhinoceros di Alda Fendi”, ha scritto Dagospia nelle scorse settimane.

L’allergia di Serena Bortone alle storie “tradizionali”

Se Serena Bortone segue Lorenzo Viotti sui social, lo stesso non si può dire per il direttore d’orchestra. Il mistero resta, dunque, come il flirt in diretta durante l’intervista. “Dovresti provare a saltare da un aereo con il paracadute“, le ha detto lui ad esempio con voce suadente. Lei ha replicato convinta: “Magari insieme“. Come sia andata a finire tra i due e se effettivamente stiano insieme non è dato saperlo, anche per via della riservatezza che connota la personalità di entrambi.

Qualche indizio sulla sua vita privata lo aveva dato in precedenza tramite un’intervista a Chi, in cui si è definita “in trattativa“, ma soprattutto “allergica” ai rapporti “tradizionali“, perché all’idea che una relazione debba durare per sempre lei “soffoca“. Per quanto riguarda la maternità, non l’ha mai ritentua “qualcosa di identitario. Esisto indipendentemente“. Dunque, questa sua apertura riguardo le relazioni potrebbe essere la chiave per interpretare i flirt che le vengono attribuiti…











