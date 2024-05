Serena Bortone ha un compagno? “Sono single dopo due amori passati”/ “Ora ho una famiglia diversa”

Serena Bortone ricorda i suoi amori finiti: “Oggi non ho un compagno”

Serena Bortone è pronta a raccontarsi nel salotto di Verissimo. La conduttrice, finita al centro del caso Scurati nelle ultime settimane con il suo programma Che sarà su Rai 3, si racconterà da Silvia Toffanin, dove sicuramente si soffermerà anche sulla sia vita privata. Nel corso di una recente intervista concessa al quotidiano Il Corriere della sera, la Bortone è tornata a parlare del suo passato, rievocando alcuni amori finiti male e chiarendo quale sia il suo attuale status sentimentale. “In passato ho avuto due grandi amori, senza ombra di dubbio: ho avuto due convivenze e attualmente sono single, con una grande famiglia diffusa e composta da diversi amici”.

Nonostante nella sua vita non ci sia attualmente un compagno, Serena Bortone, ex padrona di casa è comunque circondata dagli affetti: “Sono sempre circondata da amore e persone, non ho idea di cosa sia la solitudine; negli ultimi anni ho imparato anche a viaggiare da sola. Con ironia, dico: ‘Non è mai troppo tardi per avere un’infanzia felice’ ha detto ancora la Bortone dicendosi fiduciosa pensando al futuro.

Il passato visto da Serena Bortone: “Pensavamo di essere liberi ma non lo eravamo”

Con sguardo malinconico posato sul passato, la conduttrice Rai Serena Bortone si è espressa tornando indietro con la mente agli anni ’80. La conduttrice, ex volto di Oggi è un altro giorno su Rai1 per tre anni, ripensando agli anni ’80 ha ricordato: Pensavamo di essere liberi, ma non lo eravamo proprio del tutto…C’erano la voglia di apparire, la musica, la sensazione che tutto fosse possibile e la paura che nulla si realizzasse”. La Bortone ha poi spiegato: “Eppure, ancora piango ripensando a quell’incanto perduto; mi commuovo perchè sono anni che non torneranno più e perchè ne sono uscita più forte e consapevole”.

Intanto si susseguono i rumors sul futuro di Serena Bortone. La conduttrice, finita al centro della vicenda Scurati di recente, sarà di scena a Verissimo. In molti vedono questa incursione della Bortone a Cologno Monzese come un possibile passaggio di consegne verso una nuova avventura a Mediaset. Sarà davvero così? Dopo le polemiche con la tv di stato il ruolo in Rai di Serena Bortone per il futuro non è più cosa certa. E dunque la conduttrice si starebbe guardando intorno pensando a quello che sarà.











