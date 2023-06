Serena Bortone, l’aneddoto su Raffaella Carrà/ “Io l’amavo, ma la suora chiamò mia madre…”

Serena Bortone e il ricordo di Raffaella Carrà

La puntata di Oggi è un altro giorno del 6 giugno è stata dedicata al ricordo di Raffaella Carrà, scomparsa a luglio 2021 e che il prossimo 18 giugno avrebbe compiuto 80 anni. Icona di stile, la Carrà ha dettato mode e tendenze sia con il look che con il make up e la musica. La showgirl è stata la prima donna del mondo dello spettacolo a mostrare l’ombelico in tv portando, però, quella che era già una moda dell’epoca dal momento che le ragazze cominciavano ad indossare minigonne lasciando scoperto il ventre.

Una vera e propria diva che Serena Bortone ha ricordato con alcune persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla e lavorare con lei come Enzo Paolo Turchi, Carmen Russo, Walter Santillo e il suo truccatore di fiducia Vasco Stolzi. Con filmati di repertorio aneddoti raccontati dagli ospiti, anche Serena Bortone ha svelato un aneddoto sul suo legame con la Carrà.

Serena Bortone e il commento della suora su Raffaella Carrà

Serena Bortone, nel salotto di Oggi è un altro giorno, svela l’amore e la passione che ha nutrito per Raffaella Carrà. In particolare, la conduttrice ha avuto un debole per la Carrà di “Maga Maghella” raccontando il proprio amore in un tema fatto a scuola e che scatenò una reazione scioccante nella suora che era la sua insegnante.

“Da bambina scrissi un tema dicendo che Raffaella Carrà era il mio idolo e che amavo Maga Maghella e la suora chiamò mia madre dicendo ‘sua figlia ha come modello una sgualdrina”, le parole della Bortone.

