Serena Bortone “Memo Remigi? Grande dolore…”/ Francesca Fialdini “Colpe vanno pagate”

Serena Bortone e il successo di Oggi è un altro giorno. La conduttrice ne parla da Francesca Fialdini: “Mi sto divertendo molto, c’è la consapevolezza di fare qualcosa di utile, di far sentire le persone meno sole”, ha detto a Da noi… A ruota libera. È Serena di nome e di fatto, anche quando si tratta di ripensare a quella suora che le disse che non ce l’avrebbe mai fatta nella vita. “Non ci rimasi male lì per lì, non apprezzava il fatto che non fossi mai composta, ero sopra le righe, ma sono convinta che suor Sofia, se fosse viva, sarebbe felice per me. Era una donna buona, ma di un’altra epoca”.

Ma Serena Bortone si è soffermata anche sulla sua umiltà: “Non penso di essere migliore di qualcuno, ho imparato nella vita che bisogna essere se stessi e che i propri difetti non sono elementi di tragedia personale, ma vanno migliorati o accettati”. Di fatto è un personaggio così particolare da essere imitato da Barbara Foria. “Brava, intelligente e ironica”.

Serena Bortone e Francesca Fialdini sul caso Memo Remigi…

A proposito della sua gestualità, Serena Bortone ha voluto chiare a Da noi… A ruota libera: “Ho pensato di provarci, ma se dovessi essere concentrata a frenare la mia gestualità, avreste una Serena congelata e pure molto triste. Quindi, perdonatemi ma sono fatta così”. Tornando alla sua felicità, ha sottolineato l’importanza della psicanalisi: “Sono in viaggio, se non avessi avuto la psicanalisi, sarei una persona diversa. Sono quella che sono perché ho deciso di frequentare quel mondo”. Non poteva mancare un riferimento al caso Memo Remigi, allontanato da Oggi è un altro giorno per la mano sul sedere di Jessica Morlacchi: “È stato un grande dolore, un grande dispiacere. Abbiamo sempre avuto rapporti molto autentici, basati su comprensione e fiducia. Questa notizia è stata dolorosa e mi ha amareggiata. Nella vita e a maggior ragione nel lavoro non posso chiudere gli occhi di fronte ad un’ingiustizia, per cui è molto triste”. A tal proposito, Francesca Fialdini ha commentato: “Mi sento di dire che le colpe vanno pagate nella giusta misura. È importante aver dato un segnale di questo tipo, questa è la Rai”.

