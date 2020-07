Serena Bortone/ “Mi piace entrare nella vita della gente” (C’è tempo per)

“La tv svela qualunque cosa di te, l’autenticità è la cosa più importante e arriva a chi ti segue”. A parlare è Serena Bortone in un’intervista rilasciata a La Stampa lo scorso 1 luglio. La conduttrice ha lasciato Agorà dopo tre anni per passare a Rai 1 col desiderio di rimanere se stessa e raccontare al pubblico a casa la verità delle storie. “Mi piace raccontare la realtà con le storie delle persone. – ha infatti sottolineato la conduttrice, per poi aggiungere – Bukowski diceva che ‘la gente è lo spettacolo più bello del mondo ed è gratis’. È il mio faro. La politica io l’ho sempre amata ma ho una lettura femminile, anche scanzonata come ho imparato lavorando ad Avanzi con Serena Dandini. Mi piace entrare nella vita della gente.” E nella vita della gente in effetti la Bortone, grazie al suo modo di fare TV, riesce ad entrare davvero.

Serena Bortone, dall’addio ad Agorà alla voglia di “autenticità”

Per Serena Bortone, quando si parla di TV, esiste qualcosa di davvero importante e irrinunciabile: “L’autenticità è la cosa più importante e arriva a chi ti segue, – ammette la conduttrice, che poi si descrive – sono passionale e molto empatica, se mi viene da piangere piango, non ho paura di manifestare i sentimenti, ho un approccio psicanalitico alla realtà e alle persone. Anche quando mi occupo di politica.” Toccate è stato il suo addio ad Agorà. In diretta, la conduttrice, commossa, ha infatti dichiarato: “Sono orgogliosa di essere appartenuta a questa storia, che come sappiamo a settembre compirà dieci anni, e di aver avuto l’onore e il privilegio di guidare una squadra in cui sono cresciuta e che ho avuto la fortuna di contribuire a fare crescere”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA