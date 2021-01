Serena Bortone positiva al Coronavirus/ Assente a Oggi è un altro giorno?

Anche Serena Bortone è risultata positiva al Coronavirus. Così come è successo a Carlo Conti, Gerry Scotti e altri volti noti della tv e del nostro quotidiano, anche la conduttrice che sta tenendo bene le redini del pomeriggio di Rai1 con Oggi è un altro giorno, è risultata positiva al test per il Coronavirus. I rumors delle scorse ore hanno trovato conferma sui social poco fa quando lei stessa ha deciso di confermare la sua positività anche in virtù del fatto che tra poco andrà in onda il suo programma e lei non sarà al suo posto come ogni giorno. In realtà Serena Bortone non sarà del tutto assente e il programma continuerà ad andare in onda almeno fino a quando riuscirà a tenerne le redini da casa sua.

Serena Bortone positiva al Coronavirus, condurrà da casa Oggi è un altro giorno

In particolare, Serena Bortone ha scritto sui social poco fa: “Cari tutti, anch’io come tanti di voi sono positiva al covid. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò #oggièunaltrogiorno . Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su @RaiUno”. Sono tanti i messaggi che stanno arrivando in questi minuti sui social e tutti di sostegno ad una conduttrice che ha saputo occupare un posto complicato e difficile che spesso è stato al centro di polemiche e accuse. La cosa importante per i suoi fan è che non ha sintomi gravi e che per adesso continuerà ad andare in onda, almeno fino a quando sarà possibile.



