Serena Bortone, prima le vacanze e poi il “ritorno” su Rai 3/ Il retroscena su “Oggi è un altro giorno”

Serena Bortone, nuovo format in arrivo su Rai 3 dopo la chiusura di Oggi è un altro giorno

Nonostante la bella stagione sia nelle sue fasi più calde, la nuova programmazione televisiva è tutt’altro che in alto mare. Buona parte dei dettagli sono stati rifiniti; tra Mediaset e Rai la visione è chiara dal punto di vista della linea editoriale, dei nuovi programmi in cantiere e dei volti che saranno chiamati ad incollare allo schermo gli appassionati. Tra questi, confermata in Rai Serena Bortone; la conduttrice però “saluta” Oggi è un altro giorno e dovrebbe passare su Rai 3 con un nuovo programma.

A primo impatto, la scelta dei vertici Rai di non proseguire con Serena Bortone ed Oggi è un altro giorno su Rai 1 aveva fatto abbastanza discutere. La conduttrice ha portato avanti interviste con volti importanti, contenuti di spessore, ottenendo un successo e seguito piuttosto convincente. Probabilmente, i dirigenti di Viale Mazzini avranno effettuato operazioni e valutazioni oculate prima di decidere di fare a meno di un format così brillante dal punto di vista dello share.

Serena Bortone, ecco come avrebbe scoperto il destino di Oggi è un altro giorno

In attesa di tornare a dominare la scena sul piccolo schermo – sponda Rai – come riporta il settimanale Oggi, Serena Bortone è intenta a godersi una meritata vacanza dopo l’ultima stagione no-stop alla conduzione di Oggi è un altro giorno. Il saluto ai telespettatori in occasione dell’ultima puntata aveva forse messo in evidenza una sorta di amarezza; ma i nuovi progetti in cantiere che portano il suo nome al timone l’avranno certamente resa orgogliosa. Tra relax e calura estiva Serena Bortone sta dunque ricaricando le pile in vista del suo “ritorno” su Rai 3.

Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, sulla terza rete Serena Bortone andrà a prendere il posto lasciato vuoto da Massimo Gramellini ma con un programma totalmente nuovo e soprattutto profilato in base alle caratteristiche della conduttrice. Sempre il magazine svela però un retroscena sulla scelta dei dirigenti Rai di chiudere il suo programma Oggi è un altro giorno. Pare infatti che la conduttrice abbia appreso dai giornali – e non dai vertici di Viale Mazzini – la scelta di non proseguire con il format di Rai 1.











