Serena Bortone, scuse a Michele Bravi/ “Domanda incidente? Mi spiace se l’ho ferito…”

Serena Bortone oggi si è scusata con Michele Bravi per la domanda sull’incidente per il quale una donna è morta e lui ha patteggiato la pena. Lo scontro era avvenuto venerdì scorso, nel pieno della settimana di Sanremo 2022. La conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’ aveva chiesto al cantante di quanto tragicamente accaduto nel 2018, forse non a conoscenza di quanto la vicenda fosse delicata per lo stesso artista.

“So che per te c’è stato un prima e un dopo, ne hai parlato, lo hai raccontato e anche questo ti fa onore perché dimostra quanto tu sia una persona sensibile. Sei stato protagonista, tuo malgrado, di un evento molto tragico, un incidente che è costato la vita ad una persona; so che per te è stato uno choc dolorosissimo e che ha segnato la tua vita. Come sei riuscito a superarlo, se lo hai superato”, la domanda diretta posta a Michele Bravi. La sua risposta non a caso fu gelida: “L’ho affrontato parlando solo di musica, il resto penso vada affrontato con una maggiore profondità”.

LE SCUSE DI SERENA BORTONE A MICHELE BRAVI

Quello scambio non è passato ovviamente inosservato, così come è apparso in maniera evidente il fastidio di Michele Bravi. Per questo Serena Bortone ha deciso di scusarsi pubblicamente e privatamente con l’artista, come ha svelato lei stessa nella puntata di oggi del programma che conduce su Rai 1: “Michele è un ragazzo estremamente sensibile e infatti mi dispiace se posso averlo ferito. Io non sono abituata a ferire nessuno e infatti non lo faccio mai nella vita ma questo lui lo sa perché glielo ho fatto sapere”, ha dichiarato la conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’. A tal proposito, ha infatti precisato di averglielo fatto sapere. Quindi, oltre alle scuse pubbliche ci sono state anche quelle private da parte di Serena Bortone. Così come era stato evidenziato lo “scivolone” della settimana scorsa, ora sui social viene dato atto a Serena Bortone di aver riconosciuto il suo errore con Michele Bravi. Caso chiuso.

