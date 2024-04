Serena Bortone:“Compagno? Ho avuto due grandi amori, ora sono felicemente single”/ “Non è mai tardi per…”

Serena Bortone e la chiusura di ‘Oggi è un altro giorno’: “Rispetto le scelte…”

Serena Bortone è stata per diversi anni il volto di punta del pomeriggio di Rai 1; nel programma Oggi è un altro giorno ha accolto innumerevoli artisti, volti del mondo dello spettacolo e storie italiane. Da quest’anno però il programma ha chiuso i battenti e, intervistata dal Corriere della Sera – come riporta Il Mattino – la conduttrice si è lasciata andare sui motivi che hanno sancito il suo ‘addio’ alla trasmissione.

“Se la chiusura di ‘Oggi è un altro giorno’ dipende dal mio orientamento politico? La motivazione delle scelte aziendali spetta a chi le compie, non a me che sono un soldato e le rispetto”. Queste le parole di Serena Bortone, che è sembrata voler glissare sull’argomento a differenza di quanto dichiarato a proposito degli ascolti del programma “Che sarà”. “Stiamo prendendo le misure in uno spazio difficile e i segnali sono incoraggianti. Io cerco di fare un programma identitario per Rai Tre in cui sono cresciuta, fatta di autenticità, verità, riflessione e attenzione agli ultimi”.

Serena Bortone: “Sono sempre circondata da affetto…”

Sempre nell’intervista rilasciata per il Corriere della Sera, Serena Bortone – come riporta Il Mattino – si è lasciata andare anche a temi riguardanti la sua vita sentimentale. “Ho avuto due grandi amori, senza ombra di dubbio: ho avuto due convivenze e ora sono single, con una grande famiglia diffusa di amici”. A dispetto dell’assenza di un compagno, la conduttrice è comunque attorniata dall’amore: “Sono sempre circondata da affetto, non so cosa sia la solitudine; negli ultimi anni ho imparato anche a viaggiare da sola. Con ironia, dico: ‘Non è mai troppo tardi per avere un’infanzia felice’”.

Intervistata dal quotidiano, Serena Bortone si è anche soffermata su un’analisi generale del periodo storico che l’ha senza dubbio segnata, gli anni ottanta che oggi racconta con sentimenti decisamente nostalgici. “Ci credevamo liberi, ma non lo eravamo del tutto…C’erano la voglia di apparire, la musica, la sensazione che tutto fosse possibile e la paura che nulla si realizzasse”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Eppure, ancora piango ripensando a quell’incanto perduto; piango perchè non tornerà più e perchè ne sono uscita più forte”.











