La cantante Serena Brancale sarà una delle ospiti nella trasmissione Ne Vedremo delle Belle, programma tv che vedrà la terza puntata andare in onda sabato 5 Aprile 2025. Quest’anno la cantante è sempre più protagonista, specialmente grazie alla canzone Anema e Core, brano che ha presentato durante l’edizione 2025 del Festival di Sanremo e che sta riscuotendo grande successo.

Serena Brancale nasce nel 1989 a Bari da madre musicista e padre ed ex calciatore e fin da piccolissima la donna è protagonista nel mondo dello spettacolo. Serena debutta a soli 14 anni nel film ‘Mio cognato’ e pian piano accumula grande interesse della musica; Serena studia violino e si diploma in Grafica pubblicitaria nell’Accademia delle Belle arti a Bari e in canto al conservatorio di L’Aquila.

Serena prova a prendere parte a X Factor ma viene eliminata subito da Simona Ventura. Negli anni la sua crescita è evidente e in molti notano il suo talento che esplode grazie al brano Baccalà, un mix di generi che fa impazzire il pubblico. A riguardo Serena spiegò su TikTok che si trattava di un genere mix e disse: “I suoi accordi sono jazz, il ritmo invece è pop”.

Serena Brancale e le parole per l’amata madre

Serena Brancale era molto legata alla madre Maria De Filippis, colei che le ha trasmesso la passione per la musica. Proprio Serena nel 2020 ha pubblicato un post sui social dove annunciava la morte dell’amata madre e scriveva: “Sarò la tua voce, le tue mani e il tuo orgoglio. E prometto che ti sarò forte. Più forte di prima, forte come tu lo eri. Ciao Luce mia, amore mio infinito”.

Parole da brividi che testimoniano l’amore della donna per la genitrice e ai microfoni di Verissimo Serena ha raccontato la passione della madre per la musica e come lei gliel’ha trasmessa fin da quando era piccola. Lei ha ammesso: “Oggi sarebbe felicissima per me, sono certa che lei c’è ed è li a guardarmi”, ha sottolineato commossa da Silvia Toffanin.

Serena Brancale ha anche una sorella di nome Nicole, anch’essa musicista. Nicole Brancale ha guidato l’esibizione della sorella per il brano Anema e Core al Festival di Sanremo 2025. Per quel che riguarda la vita privata Serena è fidanzata da tempo con il pugile calabrese Dario Morello e anche la cantante vede nel pugilato il suo sport preferito. Recentemente ha cantato come ospite al Maradona nel pre partita della sfida di serie A tra Napoli e Milan.