Serena Brancale a Sanremo 2025: “La regina”

Un’esibizione spumeggiante quella di Serena Brancale con “Anema e core”. L’artista di Bari ha conquistato il palco dell’Ariston con un abito in pelle rossa, mostrando tutta la sua energia travolgente. Sui social tanti i commenti di apprezzamento nei suoi confronti: “Serena Brancale, della sana energia mediterranea, quasi a mezzanotte. Un bel debutto fra i Big. La World Music ha cittadinanza difficile al Festival, mancava dai tempi di Avitabile. Ci si muove, finalmente” scrive Emanuele. “Artista meravigliosa” e ancora “Regina, hai salvato questo festival”: questi i commenti nei confronti dell’artista barese, che ha conquistato davvero tutti.

Non mancano neppure i commenti ironici: “Oddio ma chi è questa regina vestita di rosso che canta roba in napoletano in chiave spagloleggiante (?). Adoro, Serena Brancale non ti conoscevo, chiedo perdono in ginocchio”. Promossa dunque a pieni voti l’artista di Bari, una musicista a tutto tondo che sul palco dell’Ariston ha conquistato il pubblico, facendo divertire ma stupendo anche con la sua bravura straordinaria.