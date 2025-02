Serena Brancale si racconta a Verissimo: “Mia madre è sempre con me”

Serena Brancale si è raccontata nel salotto di Verissimo dopo l’esperienza al Festival di Sanremo con la sua Anema e core, l’artista pugliese è tornata sul palco dieci anni dopo la gara sanremese vissuta tra i giovani. “E’ stato speciale avere anche mia sorella qui sotto il palco a dirigere l’orchestra. Io racconto a mio padre un sacco di cose, è il mio Checco Zalone, mi regala spunti per scrivere cose importanti. Ho cominciato a fare pace con cose che tenevo lontane da me, so che oggi mia madre sarebbe dietro il palco a piangere per me, mi emoziona questa cosa, lei però c’è in ogni cosa io faccia, è lei che mi aiuta a pensare meglio.

Sul fidanzato Dario, Serena Brancale ha speso parole importanti: “Mi sembra che gli sportivi abbiano molta disciplina, lui non è geloso, è entusiasta di me se sono sexy o se devo fargli ascoltare un brano, se mi deve dire qualcosa ha sempre il modo giusto dirlo, mi sento amata. Ho sentito un sacco di complimenti su di me in questi giorni, anche commenti ironici. Il duetto con Alessandra Amoroso? Ci vogliamo molto bene e non ci conoscevamo prima di Sanremo, tra noi è scattata una chimica bella di recente, lei durante Sanremo mi ha dato una grande carica”.

Serena Brancale e la speciale amicizia con Bianca Guaccero

Prima del Festival di Sanremo Serena Brancale aveva raccontato il suo rapporto con Bianca Guaccero, nota conduttrice televisiva con la quale ha costruito un legame importante già diversi anni fa, prima del successo:

“Io e Bianca siamo molto amiche, entrambe pugliesi e baresi. È una persona che adoro e sono felicissima per tutto quello che le sta accadendo. La seguo da sempre, l’ho conosciuta quando lavorava ancora in Puglia, prima del successo” ha raccontato Serena Brancale sulla collega che poche settimane fa si è aggiudicata la vittoria a Ballando con le stelle.

