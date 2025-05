Serena Brancale è tra i cantanti protagonisti del Concerto Primo Maggio 2025 in programma nella splendida cornice di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil, quest’anno è presentato da Noemi, Ermal Meta e BigMama. Non solo, sul palcoscenico troveremo anche Vincenzo Schettini, fisico e divulgatore scientifico famoso sui social per La Fisica che ci piace. La cantante reduce dal grandissimo successo con la canzone “Anema e core” presentata al Festival di Sanremo 2025 è pronta a travolgere e far ballare tutto il pubblico del Concertone del Primo Maggio. La musica è sempre stata la più grande passione per Serena che, dalle pagine di jazz.it ha raccontato: “ho suonato il violino per 5 anni a Bari, mentre mia sorella il piano. Tutto è partito dalla musica classica”.

La grande occasione arriva nel 2015 quando Serena Brancale partecipa con la canzone “Galleggiare” tra le Nuove Proposte del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Un’esperienza che ha ricordato così dalle pagine di Today: “ero una bambina, avevo 25 anni. Non ero cosciente”.

Serena Brancale e il sucesso di Anema e Core: “la canzone giusta”

A distanza di dieci anni Serena Brancale è tornata al Festival di Sanremo con una nuova consapevolezza e la canzone giusta. La sua “Anema e core”, infatti, è una delle hit dell’ultima edizione della kermesse canora italiana; una canzone che ha saputo conquistare l’AirPlay radiofonico diventando un tormentone anche sui social. “Anema e core? La canzone giusta in cui c’è tutta la Serena nuova. Sono cambiata. In questi anni ho lavorato per presentarmi al meglio” – ha raccontato la cantante che prossimamente è impegnata in un lungo tour.

Una tournée non solo in Italia, visto che la Brancale è pronta a girare il mondo: da New York a Tokyo toccando anche l’Asia: “canterò Anema e Core dappertutto. E poi, quando i concerti finiranno, vorrei pubblicare un cofanetto con questa Serena nuova. Sicuramente vorrò fermarmi per mettere un punto a questa fase”.