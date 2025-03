Serena Brancale è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin reduce dal grandissimo successo con il brano “Anema e core” presentato in gara al Festival di Sanremo 2025. La canzone della cantautrice barese è tra le più trasmesse dalle radio oltre ad essere diventata il jingle di uno dei programmi più visti dell’access-prime time: Affari tuoi. La Brancale, intervistata da Superguida Tv, ha dichiarato: “quando Stefano De Martino ha sentito per la prima volta Anima e core mi ha detto che la amava. Avevo sospettata questa cosa, devo dire è stato di parola”. Una grande soddisfazione per la cantante che non nasconde di essere al settimo cielo per questa scelta considerando gli ascolti e l’importanza di un programma come Affari tuoi che tutte le sere entra nella casa di milioni di telespettatori.

La cantante ha poi parlato della sua esperienza al Festival di Sanremo 2025, la seconda dopo quella del 2015: “è stato pazzesco ed emozionate. Il momento più bello? Incrociare lo sguardo di mia sorella in qualità di direttore d’orchestra”.

Il successo di “Anema e Core” di Serena Brancale dopo il Festival di Sanremo 2025 è innegabile. Tra le canzoni più trasmesse della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana, il brano ha riportato in auge la cantautrice di Bari che negli ultimi tempi si era fatta notare sui social grazie al brano “Baccalà”. Un palcoscenico come quello dell’Ariston naturalmente ti permette di raggiungere milioni di persone e intrecciare anche nuovi rapporti d’amicizia come è successo proprio alla cantante che dietro le quinte ha legato tantissimo con Gaia: “è un’amica, ci siamo abbracciate”.

Non solo musica nella carriera di Serena che non nasconde tra i sogni nel cassetto c’è quello di fare doppiaggio: “è un sogno che ho nel cassetto, magari di un cartone animato. Mi piacerebbe anche pubblicare dei fumetti”. In passato la cantante ha già ricoperto il ruolo di attrice nel film “Mio cognato” di Alessandro Piva accanto a grandissimi attori come Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio. Proprio la cantante, ospite di Mara Venier, ha confessato: “Avevo 14 anni e mi sono innamorata di Luigi Lo Cascio, ma lui non l’ha mai saputo!”.