Serena Brancale, chi è la cantante barese che a Sanremo ha conquistato con "Anema e core"? Il successo e i progetti dopo l'Ariston

Originaria di Bari, Serena Brancale è stata tra le protagoniste di Sanremo 2025 con la sua “Anema e core”, che ha conquistato tutti pur non arrivando in vetta alla classifica. La musica ha sempre fatto parte della vita di Serena, che è cresciuta immersa nell’arte: la mamma era infatti una musicista di origine venezuelana. Per questo lei da giovanissima ha cominciato a cantare e si è avvicinata al jazz, che ha studiato a L’Aquila, diplomandosi al conservatorio. Nel 2009 ha provato ad entrare a X Factor, venendo però eliminata alle selezioni, non avendo conquistato Simona Ventura: una delusione che ha preso lasciato spazio alla voglia di rivalsa.

Nel 2015 Serena Brancale ha preso parte al Festival di Sanremo tra le nuove proposte con “Galleggiare”, venendo eliminata da Giovanni Caccamo. Da quel momento vari i singoli e gli album di Serena Brancale che però non ha ottenuto il successo sperato fino a “Baccalà”, il singolo realizzato nel 2024 in dialetto barese, che ha spopolato sui social. Nel 2025 Serena ha preso parte a Sanremo, diretta dalla sorella Nicole: “Abbiamo realizzato il sogno di nostra mamma” ha raccontato l’artista.

Serena Bancale, chi è: “Da Sanremo vivo in un frullatore”

L’esperienza di Sanremo ha cambiato la vita a Serena Brancale, che presto si esibirà sui palchi più importanti d’Italia e non solo. La cantante barese non ha negato il fatto che da Sanremo viva “in un frullatore”: il successo ha infatti sconvolto la vita di Serena Brancale, con una popolarità forse inaspettata alla vigilia. E pensare che la musica è nella sua vita da tantissimo tempo, visto che le sue prime avventure risalgono a quando era praticamente ventenne: eppure è stato il palco dell’Ariston a sconvolgerle la vita, regalandole un’opportunità incredibile per la sua carriera. L’ultimo progetto, per la Brancale, è un duetto con Alessandra Amoroso sulle note di “Serenata”.

