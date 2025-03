Serena Brancale e l’amore con Dario Morello: “Se deve dirmi qualcosa non sbaglia”

Da poco tempo nella vita della cantante pugliese è arrivato il pugile Dario Morello, che si è rivelata una presenza fondamentale per Serena Brancale. Reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo, la cantante ha colto l’occasione anche per parlare della sua esperienza sentimentale con Dario Morello, sulla quale ha rivelato: “Stiamo insieme da poco, ma la cosa bella di Dario è che fa un mestiere per cui è molto rispettoso degli altri e di se stesso. Da sportivo, ha molta disciplina e vive bene la vita grazie allo sport. È felice per ogni cosa che faccio, non è geloso, è il mio primo fan” le parole di Serena Brancale.

Sempre riguardo alla sua storia d’amore nata da poco con il pugile Dario Morello, Serena Brancale ha speso altre parole importanti, nel corso di una intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin: “Mi guarda con gli occhi dell’amore e se deve dirmi qualcosa non sbaglia mai. Lui ogni giorno è sereno, e in questo momento ci vuole serenità”. Un amore che sembra avere tutte le carte in regola per proseguire nella più felice delle direzioni.