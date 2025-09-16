Serena Brancale, chi è: la perdita della mamma nel 2020 e poi l'amore con Dario Morello scoppiato un anno fa. "Mi rende serena e felice"

Il sangue e la musica nel Dna, fin da bambina. Serena Brancale ha cominciato a ballare grazie alla mamma, di origini venezuelane. “Bastavamo solo noi due in casa per far festa” ha rivelato l’artista barese, che proprio grazie alla mamma ha cominciato a ballare fin da quando era appena una bambina. Quell’amore, quel ritmo nel suo sangue, si è poi spostato sulla musica cantata. Così, Serena ha iniziato a imitare le grandi pop star e dopo ancora a prendere lezioni prima di canto e poi di violino.

“A quindici anni il mio insegnante mi ha detto che dovevo trovare il modo per essere me stessa” ha rivelato. Proprio la mamma, che le ha trasmesso l’amore per il ballo e la musica in generale, è scomparsa qualche anno fa in seguito a una malattia. Grandissimo è stato il dolore di Serena Brancale, che ha raccontato: “Io voglio tenerla in vita. Per questo mando le gif con le sue foto nel gruppo di famiglia“. A Sanremo, Serena Brancale è stata diretta da una direttrice d’orchestra piuttosto speciale: sua sorella Nicole. “Sarebbe stato il sogno di mamma” ha raccontato la Brancale.

Serena Brancale, chi è: da un anno felice con Dario Morello

Serena Brancale, ormai da un anno e poco più è fidanzata con Dario Morello, pugile italiano campione in varie categorie. I due stanno insieme dalla scorsa estate e Dario è stato al suo fianco durante l’esperienza sanremese, pronto a fare il tifo per lei. Il pugile non ha nascosto di aver provato non poca ansia all’idea di dover vedere la sua compagna esibirsi sul palco: “Ero più agitato di quando devo salire sul ring” aveva spiegato. Con Dario, Serena sta vivendo una nuova fase della sua vita: “Lui è sempre felice e sereno e mi ha trasmesso queste sensazioni da quando stiamo insieme”.