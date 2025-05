Serena Brancale è tornata alle luci della ribalta grazie all’ultima partecipazione a Sanremo 2025, con il brano Anema e Core. A dieci anni dalla prima volta in gara, con le nuove proposte nel 2015, la poliedrica cantante pugliese è tornata sotto i riflettori in grande stile. E da qualche mese a questa parte sta facendo parlare di sé attraverso la sua amata musica: da Anema e Core, appunto, al brano virale Baccalà, cantato in dialetto barese e che le ha conferito grande popolarità.

Negli anni, tuttavia, Serena Brancale ha dovuto fare i conti con diversi ostacoli lungo il suo percorso artistico e soprattutto personale, con una vita privata segnata dalla perdita della madre, avvenuta nel 2020. A Sanremo – dove ha cantato in italiano e in barese – ha però ritrovato grande slancio, così come sui social dove oggi è cliccatissima e ricercatissima. Merito della sua musica e della sua energia contagiosa.

In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Sky Tg 24, Serena Brancale ha parlato di questa nuova fase della sua vita, dove vuole viversi ogni momento appieno, proprio come canta nelle sue canzoni. “Che sia un’intervista o una storia d’amore, il mio è un invito a vivere qualsiasi momento della vita”, spiega Serena Brancale.

Nella sua musica emerge tutto l’amore per le sue origini e la sua terra, ma quel che molti forse non sanno è che in Anema e Core c’è anche un omaggio ad un grande big della musica italiana e partenopea, come Pino Daniele. “Il titolo è in dialetto napoletano. Dedicato a Pino Daniele che mi ha insegnato ad essere libera nello scrivere nel proprio dialetto e io lo faccio col dialetto barese”, ha confidato Serena Brancale a proposito di uno suoi ultimi successi.

