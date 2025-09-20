Serena Brancale sarà ospite a Piazza del Plebiscito per il Concerto per ricordare e celebrare Pino Daniele. L'artista è legata al pugile Dario Morello.

La cantante Serena Brancale è una delle ospiti del concerto Pino è – Il Viaggio del Musicante, evento che si terrà a Napoli a Piazza del Plebiscito Sabato 20 Settembre 2025. C’è grande curiosità per questo evento che verrà trasmesso in prima serata su Rai 1 e Serena è senza dubbio una delle artiste più attese, andiamo a vedere chi è.

Serena Brancale nasce a Bari il 4 Maggio del 1989 ed ora ha 36 anni. Fin da bambina Serena ha accumulato una grande passione per la musica e la danza e da piccolissima prendeva lezioni di violino. Una passione presa dalla madre e sia lei che sua sorella, al quale è molto legata, hanno cresciuto nel corso degli anni.

Nel 2009 Serena Brancale partecipa con risultati non straordinari a X Factor, eliminata subito da Simona Ventura. Partecipa a Sanremo nel 2015 ma solo negli ultimi anni ha aumentato notevolmente la sua popolarità; nel 2025 ha lanciato a Sanremo la canzone Anema e Core, autentico tormentone e che l’ha celebrata notevolmente all’interno della musica italiana e internazionale.

Serena Brancale, il grande legame con il pugile Dario Morello

Serena Brancale è ormai da qualche anno legata al pugile italiano Dario Morello, soprannominato nel nostro paese con il nome Spartan. Parlando della relazione con l’uomo Serena ha raccontato: “E’ bello trovare una persona che non fa il tuo mestiere, lui mi dà molta serenità e la nostra è una storia americana”.

Nonostante il lavoro differente Serena Brancale ha raccontato alla vigilia dell’ultimo Sanremo: “In realtà io e Dario abbiamo tante cose in comune, amiamo ballare la salsa e cantare insieme in macchina. Lui ama cucinare ed io amo mangiare” ha scherzato Serena che tra l’altro posta foto con il suo compagno sui propri canali social.

Serena Brancale ha perso la madre nel 2020, la donna è stata una vera e propria guida per l’artista che in passato ha svelato: “Mamma mi faceva ascoltare tanto folk, anche grazie a lei ho conosciuto la cantante di flamenco spagnola Estrella Morente e sono una sua grande fan. Mi ispiro anche a Shakira” e Serena spesso ricorda la madre con emozionanti post sui propri social.