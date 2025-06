Chi è Serena Brancale, predestinata della musica italiana tra talento e sperimentazione: la carriera, gli hater e il ritorno a Sanremo

Dopo il ritorno a Sanremo con Anema e Core, Serena Brancale si è ripresa il suo spazio nel panorama musicale italiano. Anche se è bene sottolineare che la sua carriera racconta molto di più della sola apparizione all’Ariston, dove peraltro era già stata dieci anni prima per la categoria Nuove Proposte. Negli anni la cantante ha lasciato che la sua musica prendesse l’evoluzione più naturale, puntando ad una brillante sperimentazione che oggi mescola dialetto, innovazione e tradizione.

Serena Brancale d’altra parte ha studiato al Conservatorio e lo si intuisce da come padroneggia gli strumenti e come domina il palco. Merito di un talento genuino e di una personalità importante, che l’artista pugliese ha consolidato non solo con gli attestati di stima della sua gente, ma anche e soprattutto con le critiche che oggi non la scalfiscono più.

Serena Brancale preferisce gli hater all’indifferenza: “Si che l’importante è che se ne parli…”

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2025 ed un’estate ricca di impegni musicali, gli hater si sono affacciati dalle parti di Serena Brancale che però fa spallucce e si gode i feedback lusinghieri per il singolo “Serenata”, in duetto con Alessandra Amoroso. “Le critiche sono un bene”; dice la cantante pugliese in una bella intervista rilasciata sulle pagine di Rockol.

“Purché se ne parli, no? Non puoi piacere sempre a tutti e te ne accorgi sempre di più, perché arrivano tante critiche. Da un lato mi possono fare male, ma dall’altro mi faccio una risata e mi dico: ok, se mi criticano vuol dire che va tutto bene”, continua convinta Serena Brancale. Secondo quest’ultima, il problema sorgerà nel momento in cui anziché cogliere critiche troverà indifferenza. Difficile accada, dal momento che è un’artista eccezionale.

