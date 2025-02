Serena Brancale è pronta a raccontarsi come non ha fatto mai prima d’oro nella nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La cantante è reduce dall’esperienza del Festival di Sanremo 2025 dove ha gareggiato con il brano “Anema e core” riscuotendo un grande successo. Una canzone accattivante e travolgente che è tra le più trasmesse in radio e che sta spopolando sui social. Un trionfo di cui la Brancale è felicissima considerando che dalle pagine del Corriere di Bari ha dichiarato: “Sanremo 2025 è stato un nuovo inizio. Sono contenta che arrivi a farmi girare la testa a 35 anni e non a 20”. 10 anni fa, infatti, la Brancale ha partecipato al Festival nella sezione “Nuove Proposte” con il brano “Galleggiare”, ma solo dopo tanti anni è riuscita a tornare all’Ariston.

Un ritorno di cui è molto contenta e che ha vissuto con la giusta maturità consapevole di come il mondo della musica possa regalare momenti di grande popolarità e fama per poi spegnersi le luci.

Serena Brancale: “Sanremo 2025? sono felice che abbia vinto Olly”

Serena Brancale non è mai stata alla ricerca della fama o del successo come ha precisato dalle pagine del Corriere di Bari: “provengo da una famiglia legata ai valori semplici, ho sempre saputo dell’importanza di mantenere i piedi per terra”. Durante il suo ritorno a Sanremo 2025 non sono mancati momenti di ansia: “le interviste, telefoniche, dal vivo, registrate, erano tantissime e avevo paura che, la sera, mi mancasse la voce, di arrivare stanca”.

Impossibile non parlare della classifica finale e del podio che ha visto trionfare Olly seguito da Brunori Sas e Fedez, una cinquina tutta al maschile senza neppure una cantante donna. “Mi piace che sia stato valorizzato il cantautorato. E sono felice che abbia vinto Olly, perché è fresco, nuovo, bravo” – ha detto la cantante che non nasconde avrebbe voluto Giorgia nella cinquina finale – “era la mia preferita. Sarebbe stato giusto che fosse nella cinquina per mostrare alle ragazze che si deve arrivare a quel modello”.