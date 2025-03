Serena Brancale, chi è la cantante reduce dal Festival di Sanremo

Tra le artiste che abbiamo avuto modo di conoscere nelle ultime settimane abbiamo trovato Serena Brancale, la nota cantante pugliese ha interessato la curiosità del pubblico con la sua canzone Anema e core, con la quale ha incuriosito i telespettatori e raccolto tantissimi nuovi fan, rimasti ammaliati dalla sua musica. Serena Brancale ha colpito tutti anche per via della sua libertà artistica che non intende barattare con niente e nessuno e per la quale non intende scendere a compromessi:

“Voglio essere libera di fare un concerto all’Auditorium e poi di mettere una foto nuda sul mio pianoforte. L’importante è essere consci di fare i conti con i bonus e con i malus, come al Fantasanremo” ha detto Serena Brancale in una intervista concessa dopo l’esperienza al Festival di Sanremo 2025.

Serena Brancale rivela: “La musica vincerà sempre sul gioco”

La musica quasi come una forma di vita alla quale non si può rinunciare, o meglio, lei non ne vuole proprio sapere di farlo. Serena Brancale si è espressa sulla sua forma artistica, spendendo parole importanti e soprattutto di riconoscenza per la musica, che non l’ha mai abbandonata:

“Io mi prendo le mie responsabilità, ma qual è il problema? Se ti piaci e sei sicura di te, non hai niente da temere. Mi piace giocare con la musica, ma so che tra musica e gioco vincerà sempre la musica” le parole di Serena Brancale che ha confidato di vedere dunque la musica comune una compagna di viaggio ideale. Riguardo alla sua vita privata, sappiamo che Serena Brancale è legata sentimentalmente a Dario Morello, pugile italiano classe 1993 che da diverso tempo vive al fianco della cantante di origini pugliesi. Un amore speciale, come dichiarato nelle recenti interviste e anche questa volta non perderà occasione per rivelarlo a Domenica In.

