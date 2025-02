Serena Brancale cerca la ‘svolta’ a Sanremo 2025 con Anema e core, ma il suo brano divide

Serena Brancale si regala un Sanremo 2025 tambureggiante con Anema e Core. Un brano che ottiene pareri discordanti, almeno sbirciando i commenti degli utenti della rete. Tra chi ritiene la canzone del Festival “una bomba” e chi non riesce a comprenderla fino in fondo, c’è chi la segue con grande curiosità ed attende trepidante la seconda esibizione di questa sera. Sì, perché certe canzoni meritano di essere ascoltate più volte per essere comprese appieno.

Ed è il caso di Serena Brancale, che continua la sua sperimentazione artistica anche al Festival di Sanremo 2025. “E’ l’unica cantante che sia riuscita a differenziarsi”, si legge tra i commenti della sua esibizione (clicca qui per vedere il video sul canale YouTube della Rai). “Ha cantato, ha ballato, ha suonato, ha scritto la canzone e si è mangiata quel palco”, sottolinea un altro fan di Serena Brancale.

Serena Brancale a Sanremo 2025, Anema e core è un brano che esalta le sue potenzialità

Tra gli addetti ai lavori non sembra aver lasciato più di tanto il segno, ma Serena Brancale è pronta a farli ricredere. Questa era, mercoledì 12 febbraio, torna sul palco di Sanremo 2025 con tutta la sua energia e il brano Anema e Core. Un pezzo che sembra esaltare la sua potenza, la sua creatività ed un’intonazione eccellente. C’è poi l’innegabile presenza scenica della cantante, che può fare la differenza.

“Ho imparato a non pensare che quello che faccio sia straordinario”, ha confidato a Open alla vigilia della kermesse. “Mi sono guardata intorno e ho trovato il giusto, sano, compromesso, tra quello che funziona e quella che sono io”, aveva detto. E in effetti Anema e Core sembra rappresentare appieno questo concetto.

