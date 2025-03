Era forse tra le più attese a Sanremo 2025, un ritorno dopo 10 anni che mirava forse a cancellare quella prima esperienza all’Ariston passata fin troppo in sordina. Stiamo parlando di Serena Brancale, ospite oggi a Domenica In per raccontare non solo la gioia del momento dopo il successo di ‘Anema e core’ ma anche per aprirsi nel merito delle sue emozioni, del suo percorso di vita e crescita al netto dei momenti di sofferenza. “Ho preparato questa canzone per tornare al meglio dopo 10 anni ma non mi aspettavo assolutamente questo successo generale”.

Serena Brancale, chi è il compagno Dario Morello/ "E' il mio primo fan, sempre felice per me"

Non passano pochi minuti ed è già emozione incalzante a Domenica In grazie alle parole di Serena Brancale; con semplicità si rivolge proprio a Mara Venier e suscita in lei una commozione tale da non riuscire a trattenere le lacrime. “Di tutto il Festival, mi sono emozionata nel momento in cui ti ho conosciuta; mi dai di mamma… Ti ho fatta commuovere?”. La cantante ha poi aggiunto: “Ho conosciuto tanti uomini durante la settimana, quando ho visto te invece ho pensato: ‘Ma questa è la mamma’, hai un grande cuore”. Non trattiene l’emozione Mara Venier: “E’ una delle cose più belle che mi siano mai state dette”.

Serena Brancale, chi è: "Sono una cantante libera"/ "Se voglio mettere una foto nuda sul piano lo faccio"

Serena Brancale a Domenica In: “Spero di non cambiare, lo devo a mamma…”

Restando sul tema, Mara Venier ha incalzato Serena Brancale sulla triste perdita della mamma e in generale sul rapporto con i genitori. “Sono sempre stata la preferita di mamma, ero quella che subito imparava tutto; dal violino, al corso di recitazione, lei era così divertita dal mio mondo e dal mio gioco di voci”. La cantante ha poi spiegato: “Portavo tante felicità a casa, ero quella più libera e spero di rimanere così; sia per lei che per me”.

Serena Brancale, sempre nel salotto di Domenica In, ha poi simpaticamente ricordato la sua unica esperienza sul set nei panni di attrice. Una piccola parte con Luigi Lo Cascio che ancora ricorda con simpatia e stima: “Io mi sono innamorata di Luigi Lo Cascio, ma lui non lo sa! Feci questo provino perchè cercavano una ragazza che volesse anche ballare… La mia scena l’abbiamo ripetuta 74 volte”.

Nicole Brancale, chi è la sorella di Serena Brancale/ "A Sanremo abbiamo realizzato il sogno di nostra madre"