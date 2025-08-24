Serena Brancale a cuore aperto ricorda la madre scomparsa nel 2020: "La sua morte resta il mio dolore più grande. Per tenerla in vita..."

Forse non tutti sanno che, pochi anni fa, Serena Brancale ha dovuto affrontare il dolore per la morte della madre. Correva l’anno 2020 e la cantante fu travolta da questa brutta doccia fredda, perdendo il suo punto di riferimento. Come ha raccontato la cantautrice in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’amata mamma vedeva in lei il talento e l’ha spinta con grande convinzione a percorrere la sua strada nel mondo della musica. “Davo soddisfazione a mia madre perché ballavo, cantavo, recitavo. Se devo pensare all’amore penso a mia madre che mi aspettava”, confida emozionata la cantante.

Nel 2020 il dramma della sua perdita, un vuoto incolmabile che oggi Serena Brancale prova a colmare con i ricordi e con gli oggetti che ha gelosamente conservato. “La sua morte resta il mio grande dolore. Conservo con le me le sue scarpe, ho il suo stesso numero. Ma anche i suoi vestiti, i suoi cappelli…”, le parole di Serena Brancale.

Serena Brancale a cuore aperto: il ricordo della madre che non c’è più

L’artista e cantautrice rivela di aver creato delle gif particolari su Whatsapp per sentire più vicino la sua amata mamma. “No ho una in cui prepara le melanzane e una in cui si volta e guarda fisso in camera, con sotto la scritta ‘ti sto guardando'”, racconta Serena Brancale. Una confessione tenera, che sottolinea il legame speciale della cantante con la madre scomparsa.

Anche se sono trascorsi diversi anni dalla sua scomparsa, la mancanza si fa sentire eccome. Per questo motivo Serena Brancale non la dimentica e fa di tutto per tenerla vicina a sé nella quotidianità. “Le Gif sono un modo di tenerla in vita. Io voglio tenerla in vita e lo faccio anche con la musica”, conclude nostalgica la cantante, nella bella intervista al Corriere della Sera.

