Serena Brancale, chi è l'artista barese che ha preso parte a Sanremo con "Anema e Core": lo studio della musica e il conservatorio

Serena Brancale, cantante originaria di Bari, ha la musica nel Dna: è nata infatti da mamma italo-venezuelana, musicista nonché insegnante di canto. Dunque, fin da bambina Serena è stata a contatto con il mondo della musica, così come la sorella Nicole, che invece fa la direttrice d’orchestra. Serena ha cominciato a studiare musica da giovanissima, approcciandosi con il violino come strumento. Si è poi diplomata in grafica pubblicitaria proprio a Bari, per poi studiare musica jazz al Conservatorio de L’Aquila. Nel 2009 Serena Brancale ha preso parte ai provini di X Factor, venendo però esclusa. Solamente più avanti, dopo il successo di Sanremo, ha raccontato di essere stata esclusa da Simona Ventura: una bocciatura che ha segnato Serena, senza però abbatterla.

“Nel 2009 mi presentai a X Factor, ma fui scartata. Simona Ventura disse che ero poco credibile e non le piacevo per come ero vestita” ha raccontato Serena Brancale. Con il tempo l’artista barese si è presa la sua rivincita nei confronti di chi non aveva creduto in lei, dimostrando il suo valore e facendo vedere a tutti quanto valesse.

Serena Brancale, chi è: Anema e Core ha conquistato tutti

Dopo la bocciatura a X Factor, Serena Brancale ha continuato a fare musica e nel 2015, dieci anni prima “Anema e core”, ha preso parte a Sanremo tra le Nuove Proposte, con un brano dal titolo “Galleggiare”. Seppur non ottenendo il successo meritato, ha continuato a far musica, fino a quando un suo brano non è diventato virale sul web: si tratta di “Baccalà”, una canzone in dialetto barese che è letteralmente esplosa grazie ai social. Poi, nel 2025, la nuova partecipazione a Sanremo con il brano “Anema e core”, questa volta tra i big: un brano che ha fatto conoscere Serena al grande pubblico, facendo apprezzare la sua musica energica, ricca di diversi stili, e il suo temperamento da artista.

