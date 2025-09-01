Serena Brancale e la sua calda estate da riva dopo i successi a Sanremo. Al suo fianco il fidanzato Dario Morello, con il quale sta ormai da un anno

Ancor prima di raggiungere la notorietà con Sanremo 2025, Serena Brancale faceva musica, nonostante sia stato proprio il palco dell’Ariston, dove ha cantato “Anema e core”, a far esplodere la sua immagine e inevitabilmente le sue incredibili creazioni artistiche. Serena Brancale, lo possiamo dire senza ombra di dubbio, è una delle star del momento: con la sua “Serenata” in coppia con Alessandra Amoroso sta facendo ballare davvero tutti questa estate. Ma al di là della musica e dei suoi successi, cosa sappiamo di Serena Brancale e della sua vita privata?

La cantante originaria di Bari è fidanzata, che è ormai noto a tutti, da qualche tempo con Dario Morello. La loro è una storia relativamente giovane: i due stanno infatti insieme da circa un anno. Dunque, quando lei ha scelto di calcare il palco di Sanremo, la loro era una storia che andava avanti da pochissimo tempo: nonostante ciò Dario ha scelto di vivere al fianco della compagna ogni momento di quella magica settimana che ha spalancato le porte della popolarità a Serena.

Tornando alla storia d’amore con Dario Morello, pugile italiano campione in varie categorie, possiamo dire per certo che la relazione d’amore con il fidanzato è per Serena Brancale un punto fermo, nonostante sia nata da poco. La cantante, anche durante le sue ospitate a Verissimo e programmi vari, non ha mai nascosto di ritenersi grata per avere la possibilità di avere al proprio fianco il pugile, che ha portato nella sua vita ottimismo e serenità.

“Sono veramente orgoglioso di te, mi hai reso fiero come poche volte nella mia vita. Prima delle tue esibizioni all’Ariston ero tesissimo, più che se dovessi combattere io. Sono onorato di aver condiviso tutto il percorso di Sanremo con te e mi auguro di poter vivere tantissimi altri momenti insieme” ha dichiarato Dario Morelli in un video mandato in onda durante un’intervista a Verissimo che vedeva ospite la sua fidanzata.

