Il 2025 sta essendo senza dubbio un anno d’oro per Serena Brancale. Lo scorso febbraio, ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Anema e core”, che si è ormai consacrato come una vera e propria hit. Più recentemente, invece, ha rilasciato il suo singolo estivo “Serenata”, in duetto con Alessandra Amoroso. Inoltre, sta affrontando anche una nuova avventura televisiva, vestendo i panni di giudice nello show “Like a Star“, condotto da Amadeus sul Nove. A tal proposito, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, Serena ha ricordato il suo passato nei talent show, dove ha ricevuto degli importanti no.

Nel 2009, infatti, si presentò ai provini di X Factor cantando “Non mi chiedere”, canzone scritta da Paola Cortellesi. Tuttavia, fu bocciata dai giudici, ricevendo particolari critiche da Simona Ventura. Difatti, la conduttrice ci andò giù piuttosto pesante, definendola poco credibile e attaccando anche il suo stile nel vestire. “Non capì nulla di me“, ha spiegato la cantante ricordando quell’epoca.

Serena Brancale svela un retroscena sulla sua gavetta: cos’ha raccontato

“Tornai a casa demoralizzata, ma dopo quella delusione mi rimboccai le maniche ancora di più. Simona non l’ho più incontrata, ma oggi la ringrazio. Se fossi entrata, magari non sarei arrivata qui“, ha spiegato Serena Brancale a Il Messaggero. Difatti, ha fatto l’esempio di alcuni ragazzi giovanissimi che sono usciti da Amici di Maria De Filippi con un successo inaspettato e prematuro, per poi crollare dal punto di vista psicologico nel giro di un paio di anni. Basti pensare a Sangiovanni e Angelina Mango, tra i casi più recenti. Dunque, Serena è grata di non essere stata presa ai tempi di X Factor, così da costruire la sua carriera passo dopo passo nel corso degli anni.