Cos’ha rifatto Serena Brancale di Sanremo 2025 e com’era prima dei ritocchini

Dopo averla vista per ben cinque serate di fila a Sanremo 2025, molti fan del programma si chiedono se Serena Brancale sia rifatta oppure no. Questo anche a fronte della sua incredibile somiglianza con Paola Barale, argomento che in questi giorni sta spopolando sul web. Effettivamente le due star si somigliano tantissimo: sarà per il capello biondo, per la struttura del viso, quel che è certo è che spesso sembrano la stessa persona.

Serena Brancale con “Anema e Core” a Sanremo 2025/ L'artista riuscirà a stupire il pubblico dell'Ariston?

Proprio per questo nelle ultime ore sul web spuntano tante domande: “Com’era prima Serena Brancale?“, “Ha fatto ricorso alla chirurgia?“. La cantante non ha mai dichiarato nulla a riguardo, perciò si possono solo fare supposizioni guardando il prima e il dopo delle sue foto. Dando una breve sbirciata agli scatti di quando era giovane si possono notare delle differenze sostanziali: gli zigomi di oggi sembrano più tonici e all’insù, e uguale per le labbra, che sono decisamente più carnose a differenza di quando era più giovane, dove sembrano essere più sottili.

“ANEMA E CORE” TESTO COMPLETO CANZONE SERENA BRANCALE/ "Il valore delle piccole cose..." a Sanremo 2025

Serena Brancale, la trasformazione dopo il successo: cos’ha fatto al viso

Serena Brancale, musicista di altissimo livello cresciuta nell’arte e con una sorella prodigio che a Sanremo 2025 ha diretto la sua orchestra, è partita cantando prevalentemente jazz, per poi attuare un’incredibile trasformazione nel suo genere musicale e passando a sonorità tribali. Nelle sue canzoni ci sono tante percussioni, tanto che con il brano “Baccalà” di gennaio 2024 ha raggiunto l’apice del successo. Durante il periodo dell’ascesa la cantante ha subito una trasformazione anche fisica, rendendosi sempre più simile a Paola Barale. Sarà un caso o è una scelta voluta? Per ora l’artista non si è ancora espressa a riguardo, quindi non ci resta che attendere qualche sua dichiarazione.