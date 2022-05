Serena Carella a New York dopo Amici 21, Albe spiazzato/ “Quando l’ho saputo…”

Serena Carella per un anno a New York dopo Amici 21: la reazione di Albe

L’avventura di Amici 21 si è conclusa e anche i finalisti sono tornati alla loro vita, carichi di tante novità e progetti. È sicuramente il caso di Serena Carella, ballerina di Raimondo Todaro che ha vinto una borsa di studio per studiare un anno in una nota scuola di New York. Una notizia che è stata accolta con lacrime di gioia da Serena, che l’ha definito “il mio sogno”.

Serena Carella 'perdona' la Celentano dopo Amici 21/ "Parole esagerate ma mi ha sbloccato"

Non è stato altrettanto felice al momento il suo fidanzato Albe, anzi piuttosto spiazzato dalla notizia. I due hanno appena iniziato a vivere la loro storia d’amore fuori e a breve dovranno già separarsi proprio per il nuovo progetto della ballerina. Chiaro che, di fronte all’annuncio, non è stato facile per lui, cosa che Albe ha confermato anche nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo.

Nonna Serena Carella/ Incontro speciale dopo Amici 21: promosso Albe e...

Albe felice per Serena dopo Amici: “È stato bellissimo”

A parte lo spaesamento iniziale di fronte alla notizia, Albe si è detto molto contento per l’opportunità che ha Serena: “Io sono felicissimo per lei, – ha ammesso – è stato bellissimo vivere la finale insieme, volevo darle la maglia, questo ti fa capire quanto io ci tenga. È una cosa che porterò dentro per sempre”. “Non pensavo di entrare, di prendere il banco, di arrivare in finale, di innamorarmi e invece, è successo tutto questo. Sono felice”, ha aggiunto allora Serena, felice di iniziare questa nuova avventura. Sul finale Silvia Toffanin ha dunque scherzato con Albe: “Dovrai prendere un po’ di aerei dunque il prossimo anno!” Lui però non sembra spaventato dalla lontananza.

LEGGI ANCHE:

Serena Carella/ Dal "bodyshaming" alla borsa di studio a New York. La svolta dopo Amici 21

© RIPRODUZIONE RISERVATA