Serena Carella, chi è la concorrente di Amici 21/ “La danza non è solo doti fisiche”, il fidanzato Albe…

Chi è Serena Carella, la concorrente del serale Amici 21

Serena Carella è una ballerina, originaria di Cerignola. Appassionata di danza fin da adolescente, frequenta la Scuola di Danza Scarpette Rosa Cerignola e prende ben presto parte ad una compagnia di ballo francese, la Compagnia Giovanni Martinat, in Nuova Aquitania. A partire dallo scorso settembre 2021 Serena Carella è una ballerina della scuola di Amici 21. Finisce per diventare protagonista della cronaca rosa in Italia per il fidanzamento con il cantante Albe al secolo Alberto La Malfa, tra i banchi della scuola di Maria De Filippi.

Il percorso di Serena Carella ad Amici 21 e il peso delle critiche sull’aspetto fisico

Sotto l’ala protettrice dell’insegnante di danza, Raimondo Todaro, Serena Carella si fa strada al talent di Amici 21 come allieva ballerina, dividendo molto presto l’opinione di pubblico e critica sul suo conto. Se da una parte c’è chi -in particolare tra i giudici esterni – alle sfide di danza le riconosce delle qualità, come lo staging e la dote innata dell’interpretazione nei passi, dall’altra parte c’è chi ritiene che lei sia limitata in quanto danzatrice, per via dell’aspetto fisico.

E’ in particolare Alessandra Celentano, la maestra di danza classica più temuta di sempre che la storia del talent ricordi, a metterla più volte in discussione per via dell’aspetto fisico, che a detta dell’esperta non rispecchia i canoni classici delle linee fisiche di una ballerina di livello, che si rispetti. Tuttavia, Serena ottiene la maglia dorata per l’accesso al serale di Amici 2022. E per la prima puntata di Amici 21, la Celentano la manda in “guerra” contro la sua pupilla Carola Puddu, in un guanto di sfida che a detta della maestra dimostrerebbe la grande bellezza di una vera ballerina, anche sul piano fisico, che è rappresentata dalla sua allieva e non da Serena. Una scelta che finisce per ridurre in lacrime Serena, che quindi, in uno sfogo condiviso in collegamento con Maria De Filippi, così contesta il guanto: “La danza è tanti fattori… non solo doti fisiche… Mi scoccia la lettera sul fisico”.

Al serale Amici 21, Serena è un membro della squadra capeggiata da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. E’ attiva su Instagram come serenacarella_ e vanta un seguito social stimato oltre 136mila followers. Riuscirà mai a far ricredere Alessandra Celentano e chi non la considera una ballerina degna di nota?











