Serena Carella/ Dal “bodyshaming” alla borsa di studio a New York. La svolta dopo Amici 21

Serena Carella si racconta a Verissimo, dopo Amici 21

Serena Carella è ospite nella nuova puntata di Verissimo- la cui messa in onda avviene questo sabato 21 maggio 2022 su Canale 5, dopo la finale che ha visto la ballerina modern sfidarsi all’ultimo sangue con il ballerino competitor Michele Esposito, in una serie di prove di danza. La ballerina e pupilla di Raimondo Todaro al talent prodotto e condotto di Maria De Filippi si racconta al talk del sabato pomeriggio tra vita privata e progetti nella danza, mentre l’attende un anno scolastico alle prese con le lezioni speciali che lei si è aggiudicata come premio in occasione della finale di Amici 21.

Nonna Serena Carella/ Incontro speciale dopo Amici 21: promosso Albe e...

Ebbene sì, Serena, nonostante la mancata vittoria del circuito danza -conseguita da Michele- e il mancato montepremi finale del talent ,-andato al vincitore finale Luigi Strangis- è riuscita ad aggiudicarsi una borsa di studio meritata per 12 mesi di lezioni gratuite presso la prestigiosa accademia di danza statunitense sita a New York, The Ailey School. Un volo per l’America quindi attende Serena, dopo le critiche sulle linee fisiche e le lacune nella danza classica che la ballerina ha ricevuto dalla maestra Alessandra Celentano ad Amici 21.

Amici 2022, Serena 'favorita' dal 'body shaming' della Celentano/ Diventa icona della 'normalità' nella danza

Amici 21, Serena Carella e l’assenza dai social

La ballerina modern e ospite a Verissimo, riattivatasi sul suo profilo Instagram, ha rotto il silenzio social dicendosi incredula del cambiamento repentino nella sua vita che lei ha riscontrato dopo il successo raggiunto con la sua partecipazione ad Amici 21: “Mi sono presa un po’ di tempo per realizzare tutto quello che ho vissuto negli ultimi 8 mesi, stento ancora a crederci. E’ stato un viaggio assurdo, faccio fatica tutt’ora a trovare le parole giuste per descrivere quello che ho provato e sto provando”.

Insomma, sembra proprio che i riconoscimenti nella danza stiano superando le aspettative che Serena aveva maturato rispetto alla sua partecipazione al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Nel frattempo, prosegue a gonfie vele per Serena anche la relazione amorosa avviata con il cantante conosciuta nella scuola di Canale 5, Albe (Alberto la Malfa).

Serena Carella, da Amici 21 a New York/ "La borsa di studio per me è vincere Amici"

© RIPRODUZIONE RISERVATA