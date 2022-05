Serena Carella di Amici 21 vittima di body shaming/ Insulti sui social: “Schifo”

Serena Carella ad Amici 21 vittima di body shaming sui social

Il percorso di Serena Carella ad Amici 21 non è stato dei più semplici. Essere una ballerina non gradita dalla maestra Celentano è da sempre un problema per chi vuole fare un percorso sereno nella scuola e così lo è stato anche per la danzatrice del team di Raimondo Todaro. Sin dall’inizio della sua avventura nel talent, Serena è stata criticata dalla Celentano in particolar modo per il suo fisico. Il fisico della ballerina è stato oggetto di discussione molte volte nella scuola e spesso si è parlato di vero e proprio body shaming nei suoi confronti.

Amici 21, chi vince la finale ballo?/ Pronostici: tra Michele e Serena...

La Celentano ha tuttavia chiarito che le sue critiche fossero inerenti alla danza e non alla fisicità di Serena e alla sua bellezza. Fatto sta che Serena subisce body shaming anche sui social. Il suo profilo Instagram è infatti pieno di commenti sgradevoli, talvolta insulti, spesso inerenti proprio al fisico.

Serena Carella, insulti sui social per la ballerina di Amici 2022

C’è chi la definisce “grassa”, che le dice di perdere peso perché “Non sei una ballerina, ma un sacco di patate” e chi va anche oltre, toccandola sul personale. C’è infatti chi le scrive: “Che ridicola che sei…oltre ad essere una ballerina PESSIMA sei pure una falsa assurda, Albe non merita di stare con un soggetto come te”. Per tante critiche però ci sono altrettanti commenti positivi per Serena. Molti, anzi, si dicono indignati dal body shaming nei suoi confronti e la difendono: “I commenti fanno veramente schifo siete delle brutte persone e voi dite che è lei la cattiva? Compratevi uno specchio e guardatevi in faccia prima di giudicare una persona da come è fisicamente e come balla.” scrive una fan; e ancora “Quanto siete repressi e cattivi per venire a sputare odio nel profilo di una ragazza che non conoscete”, scrive un’altra.

SERENA FINALISTA AMICI 2022/ Colpo di scena: in finale col fidanzato Albe e a sei!

LEGGI ANCHE:

Albe e Serena, coppia Amici 21/ Lui pensa al matrimonio, lei frena: "Voglio ballare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA