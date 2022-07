Serena Carella fidanzata Albe/ “Partirò per gli USA pensando a lui. Distanza? Non…”

Torna questa sera su Italia 1 l’appuntamento con “Cornetto Battiti Live 2022”, il festival itinerante in musica organizzato da Radio Norba e che, dopo aver fatto tappa nelle piazze pugliesi, approda in tv per una serie di concerti che vedranno sfilare sul palco, tra gli altri, anche artisti del calibro di Albe, all’anagrafe Alberto La Malfa, cantante di appena 22 anni e originario di Brescia, diventato noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla 21esima edizione di “Amici” di Maria De Filippi.

Ma, in attesa di assistere alla performance di Albe sul palcoscenico di “Batitti”, qui accendiamo i riflettori su Serena Carella, la fidanzata dell’artista classe 1999 per quella che è una coppia entrata negli ideali ‘top trends’ del gossip di questa estate. Ma chi è la ragazza che fa coppia da qualche tempo con Alberto e cosa sappiamo di lei? La loro love story è molto chiacchierata dal momento che è nata proprio all’interno del talent show di Canale 5 tra il cantautore in erba e l’allieva di danza e ha fatto discutere dato che, come svelato dalla mamma di Albe, questi ha lasciato la sua precedente fidanzata, una tale Giulia, per stare assieme a Serena. Intanto, come sappiamo, dopo la fine di “Amici” ai due toccherà stare lontani dal momento che la ragazza aveva in programma da tempo di andare a New York.

SERENA CARELLA, FIDANZATA DI ALBE: “E’ L’UOMO DELLA VITA VITA E ANCHE A NEW YORK…”

Come ha scritto qualcuno, dopo aver passato tanto tempo assieme tra i banchi della scuola del talent, questo rappresenta il primo, vero banco di prova per il loro amore dal momento che la borsa di studio vinta per studiare danza presso la Ailey School della Grande Mela costringerà Albe e Serena a fare i salti mortali per tenere viva la fiamma della passione. La loro relazione sopravviverà a questi dodici mesi? Stando alle loro dichiarazioni e alle prime “Stories” di coppia fatte una volta usciti da “Amici”, pare di sì: le cose tra Albe e Serena vanno a gonfie vele e la ragazza ha scoperto qualcosa di più del suo nuovo compagno durante il classico, romantico weekend in quel di Parigi. “Lei mi ha capito subito, nel senso che ho grandi ambizioni nella musica, come lei ne ha nella danza” ha raccontato il ragazzo.

A fargli eco è stata Serena con dichiarazioni forti e che forse non ci si aspetterebbe da una coppia formatasi da così poco tempo: "Albe è il grande amore della mia vita e partirò per l'America pensando a lui… Non avrei mai pensato di vivere emozioni del genere" aveva aggiunto la ragazza rispondendo idealmente alla dedica fattale da Albe durante un'ospitata di quest'ultimo negli studi di "Verissimo". "Il corso a NY? Lo comincio a settembre, ma per adesso abbiamo tutto il tempo di viverci un po'…" aveva spiegato con sicurezza la Carella, ammettendo di vivere ancora meglio quest'amore ora che sono fuori dalla scuola e anzi addirittura non dicendo le solite frasi fatte a precisa domanda su un futuro matrimonio. "Per adesso ci teniamo alla nostra storia, e poi siamo giovani! C'è ancora tempo, chissà…" la chiusa sibillina della ballerina originaria di Cerignola.











