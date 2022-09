Serena Carella spiazza Lorella Cuccarini/ L’ex Amici: “Quando sono esaurita…”

Serena Carella a Lorella Cuccarini: “Quando sono esaurita, prendo tutto e…“

Dopo l’edizione di successo di Amici, Lorella Cuccarini non ha voluto troncare i rapporti con gli allievi ma, al contrario, conoscerli approfonditamente. E proprio sul suo nuovo web format Dimmi di te, i cui episodi sono disponibili sul suo canale Youtube ufficiale, la professoressa di canto del talent ha fatto alcune interviste ai grandi protagonisti delle ultime edizioni, quelle che l’hanno vista debuttare in cattedra. Dalle ballerine Martina e Rosa dello scorso anno, sino ai protagonisti dell’ultima edizione, come Nunzio, Alex, Michele e il vincitore Luigi Strangis.

Questa volta è il turno della ballerina Serena Carella, che ad Amici è stata pupilla di Raimondo Todaro. A tu per tu con Lorella Cuccarini, la giovane ballerina ha rivelato qualche inedito aspetto di sé: “Quando sono esaurita, prendo tutto e spacco tutto“. Dietro le sue fragilità si cela infatti un animo da leonessa, al punto che la cantante le chiede: “Ma ti capita proprio nella vita di tutti i giorni? Sei una di quelle che se si arrabbia prende un piatto e lo lancia…?“. L’ex allieva a quel punto rivela, spiazzandola: “È successo con un bicchiere e con una sedia un giorno“.

Serena Carella ad Amici: successi, critiche e l’amore con Albe

Il breve estratto di questa chiacchierata è disponibile sul canale ufficiale Youtube di Lorella Cuccarini, in attesa che venga caricata l’intervista integrale. Intanto, da questo piccolo scambio di battute, abbiamo già compreso qualcosa in più del carattere di Serena Carella. Ad Amici è stata spesso definita la vincitrice morale grazie agli ottimi insegnamenti di Raimondo Todaro e il suo percorso è stato premiato da una ricompensa davvero speciale: una borsa di studio presso una delle più prestigiose scuole di danza di New York.

Nel talent ha più volte dovuto fare i conti con i giudizi taglienti di Alessandra Celentano, che l’ha spesso considerata inadeguata per il ballo. Ma Amici le ha regalato anche tantissimi sorrisi, come quelli al fianco di Albe, giovane cantante del team di Anna Pettinelli e che ha fatto breccia nel suo cuore. I due giovani hanno trascorso l’estate insieme all’insegna del relax, delle coccole e dei baci infuocati: dopo l’esperienza nel talent, il loro amore prosegue a gonfie vele.











