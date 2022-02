Serena crolla e piange ad Amici 21 “Sto male”/ “Ultima in classifica? Non è giusto!”

Si è sentita male Serena dopo l’ultima puntata di Amici 21 andata in onda domenica scorsa. Un forte sfogo quello della ballerina di Raimondo Todaro che accusa un forte dolore allo stomaco e quasi sembra avere un attacco di panico dopo la fine della puntata. Poco dopo viene chiamata in sala da Todaro che rivede insieme a lei le immagini di quanto accaduto. Serena, rivedendosi, crolla in un pianto liberatorio e spiega cos’è che la fa star male così. “Dopo tutto quello che faccio in sala, sono migliorata, sono diversa… vedermi per ultima nella classifica di tecnica modern che studio da anni non posso accettarlo.”, ammette la ballerina.

“Mi da fastidio. – continua – Piango perché mi fa rabbia. Stavo malissimo, non riuscivo neppure a parlare, a respirare.” Raimondo si schiera dalla sua parte, dandole ragione sull’accaduto e consigliandole di dire sempre la sua, in modo garbato, ma senza nascondersi. A risollevarle il morale è poi la proposta del coreografo Francesco Porcelluzzi: insieme monteranno una coreografia di puro modern proprio per mostrare a tutti le sue capacità fino in fondo.

